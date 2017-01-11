ABD kongre binasında ihanet buluşması…

ABD’de bir FETÖ skandalı daha! FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan ABD kongresinde teröristbaşı ve örgütünün propagandasının yapılmasına da izin verdi. 9 Aralık 2016’da ABD Kongresi’nde düzenlenen “Türkiye: Gerileyen İnsan Hakları” başlıklı brifingde FETÖ’nün ABD’deki çatı derneği olan Ortak Değerler için İttifak Başkanı olan Gülen’in sağ kolu Alp Aslandoğan, İnsan hakları örgütü PEN Amerika’nın Direktörü Karin Karlekar ve Bipartisan Politika Merkezi üst düzey politika danışmanı Nicholas Danforth katıldı. Kongredeki skandal diyalogların detayını AKŞAM ele geçirdi.

TÜRKİYE’YE KİN KUSTU

FETÖ sözcüsü Aslandoğan resmi kayıtlara geçen sunumunda Türk halkı ve hükümeti hakkında yalan, manipülatif ve karalamalarla dolu senaryolar uydurup kongreden Türkiye’ye yönelik baskının devam ettirilmesini istedi. Brifingde dikkat çeken bir başka nokta ise başta moderatör olmak üzere tüm katılımcıların ortaklaşa FETÖ ve elebaşı Gülen’i masum göstererek savunmalarıydı.

GÜLEN’E KALKAN OLDULAR

Amerikan Kongre’sinin resmi kayıtlarında ana doküman olarak yer alacak bu önemli brifingi sabote eden isimlere Kongre yetkililerinin de katılması Obama yönetiminin Türkiye’ye bakışını yeniden ortaya koydu. Aslandoğan sözlerine Gülen’i savunarak başladı ve FETÖ’nün elebaşını suçlanmasına karşın hakkında hiçbir delil olmadığı yalanını uydurdu. Aslandoğan komplo teorisine Kürtler, Aleviler, gazeteciler, ulusalcılar, işadamları ve akademisyenlerin de Erdoğan’ın direktifleriyle tutuklandığı yalanını koydu ve HDP’lileri savunmayı da ihmal etmeyerek “Türkiye Parlamentosu’ndaki 9 Kürt üye Kasım ayında tutuklandı” diye konuştu.

OBAMA YÖNETİMİ GÜLEN DEFTERİNİ KAPATTI!

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye’nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak’tan önce bir gelişme beklemediklerini ifade ederek şöyle konuştu: Adalet Bakanlığı, Türk hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor. Türkiye, ABD’nin çok önemli bir NATO müttefikidir. Nadiren ortaya çıkan bazı farklılıklarımıza rağmen Türkiye ile olan güçlü iş birliğimize değer veriyoruz.

AHLAKSIZ KARALAMA

Aslandoğan, hükümet yetkililerinin cezaevindeki tutukluların eşlerine tecavüz ettikleri, insanların tuvaletteki musluklardan su içmek zorunda kaldığı, ilaç verilmediği gibi karalama kampanyası düzenleyen Aslandoğan ellerinde delil olduğunu söyledi. Ancak hiçbir delil gösteremedi. Katılımcılar ise bu iğrenç yalanları alkışladı!

DEAŞ YALANI

Aslandoğan Türkiye’nin DEAŞ ve diğer radikal terör örgütleri için adam toplama merkezi olduğu gibi karalamalar da yapmayı ihmal etmeyerek sözleriyle Türk halkını da aşağılamaya çalıştı.