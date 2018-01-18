ABD kışa teslim oldu

MÜNÜBE YILMAZ

Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve Amerika’nın pek çok bölgesini etkisi altına alan aşırı soğuklar, son bir hafta içerisinde 10 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Soğuk hava ve kış şartlarının getirdiği fırtına, Amerika’nın kuzeyinden sonra, güney kısmını da etkisi altına aldı; bölgede uçak seferleri iptal edildi, pek çok okul ve üniversite tatil edildi. Soğuk havanın yol açtığı buzlanma sebebiyle Louisiana’da gerçekleşen araba kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, kış mevsiminde bile sayılı günlerde soğuk olan Texas eyaletindeki Houston şehrinde de iki kişi yaşamını yitirdi. En soğuk günlerden biri olan çarşamba günü ise, Atlanta’da bulunan Uluslararası Hartsfield-Jackson Havaalanı’nda yaklaşık 1700 uçağın kalkış ve inişi iptal edildi ya da ertelendi. Nort Carolina, Georgia ve Alabama eyaletlerinde acil durum ilan edilirken, bölgelere fırtınadan zarar gören yerler için yardım istendi. Son hava tahminleri ise, ABD’deki fırtına ve soğuk havanın şimdi de California, Orta Nevada, Batı Montana ve Oregon’u da içerisine almak üzere Batı bölgesini tehdit ettiğini gösteriyor.