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ABD kaynıyor! FBI Clinton için harekete geçti

Clinton Vakfının, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görev yaptığı süredeki çalışmaları incelemeye alındı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 02:57
ABD kaynıyor! FBI Clinton için harekete geçti

ABD Adalet Bakanlığı, Clinton Vakfının, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın görev yaptığı süredeki faaliyetlerini soruşturmaya başladı.

2009-2013 YILLARI ARASINDAKİ ÇALIŞMALAR İNCELENİYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, 42'nci ABD Başkanı Bill Clinton'un kurduğu Clinton Vakfının 2009 ve 2013 yılları arasındaki çalışmalarını ve hesaplarını inceliyor.

Soruşturmanın takibini Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yürüttüğü ve soruşturmayı bir ay önce başlattığı belirtildi.

"HANGİ ÜLKEYE NE VAAT ETTİLER?"

Bugüne kadar FBI'ın bir kişiyi soruşturduğu ve gelecek günlerde ise soruşturulacak kişi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

Haberlerde, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Clinton ailesinin, herhangi bir ülkeye kendilerine bağışta bulunmaları durumunda bir karşılık vaat edip etmediğinin" araştırıldığını ifade etti.

CLINTON AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Clinton ailesinin sözcüsü Nick Merrill ise soruşturmanın "siyasi bir hamle" olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya soruşturması altında olduğuna işaret etti. Merrill, "Bu tür soruşturmalarla dikkati dağıtmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 02:57
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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