ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
ABD eliyle Katar'a uygulanan ambargo ardından ABD ile Katar arasındaki milyarlarca dolarlık askeri alandaki satın almalar devam ediyor.03 Ocak 2018 Çarşamba 20:19
Boeing, Haziran ayında Katar ve ABD'nin imzaladığı anlaşmanın bir parçası olarak, 36 adet F-15QA Advanced Eagle üretim ve teslimatı için 6,17 milyar Dolar'lık bir kontrat imzaladı.
ABD Savunma Bakanlığı, 22 Aralık'ta yaptığı duyuruda teslimatların 30 Aralık 2022'ye kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.
Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QEAF), 36 adet Dassault Rafale savaş uçağı ve 24 Eurofighter Typhoon tedariki için de anlaşmalara imza atmıştı.