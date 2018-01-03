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ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha

ABD eliyle Katar'a uygulanan ambargo ardından ABD ile Katar arasındaki milyarlarca dolarlık askeri alandaki satın almalar devam ediyor.

03 Ocak 2018 Çarşamba 20:19
ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha

Boeing, Haziran ayında Katar ve ABD'nin imzaladığı anlaşmanın bir parçası olarak, 36 adet F-15QA Advanced Eagle üretim ve teslimatı için 6,17 milyar Dolar'lık bir kontrat imzaladı.

ABD Savunma Bakanlığı, 22 Aralık'ta yaptığı duyuruda teslimatların 30 Aralık 2022'ye kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Katar Emiri Hava Kuvvetleri (QEAF), 36 adet Dassault Rafale savaş uçağı ve 24 Eurofighter Typhoon tedariki için de anlaşmalara imza atmıştı.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 20:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • fikirlerfikirler1 sa önce
    O uçaklar yarın hep işimize yarayacak, alsınlar, aç kurtlar biraz dursunlar, ticaret yaptıklarını sanasınlar.
  • Garib TespiGarib Tespi1 sa önce
    Turp kuduz it gibi heryeri haraca bağlıyor bu gidişat hayra alamet değil..
  • SedaSeda1 sa önce
    Ne alaka ya hem katarı darbeden biz kurtarıyoruz.Hemde hala nasil abd haraca bağlıyor.
  • abdoabdo1 sa önce
    KATARDA UYANIK OLSUN ALMASIN ABD DEN VE ISRAELDEN SİLAH
  • Ertuğrul Ertuğrul 1 sa önce
    Bu geçiş zamanı alış veriş yaptıkça rahat duruyor bu büyük şeytan ayrıca adamların paraların çoğu abd bankalarında istese vermezler bari yerine silah uçak vs.. Alayım diyor.
  • CuvaldizCuvaldiz1 sa önce
    Suudların başındaki münafıktan hesap sorulacak elbet
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