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ABD jetleri yanlışlıkla PKK'lı teröristleri vurdu

ABD öncülüğünde devam eden Rakka operasyonunda ABD jetleri yanlışlıkla terör örgütü PKK'yı vurdu.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:26
ABD jetleri yanlışlıkla PKK'lı teröristleri vurdu

YENİAKİT.COM.TR - ABD, öncülüğünde PKK/PYD'nin sürdürdüğü Rakka operasyonu devam ediyor. 

Kentin merkezine kadar ilerleyen Terör örgütü PKK ile bir başka terör örgütü DEAŞ arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 

Terör örgütü PKK'nın geride kaldığı bölgelerde ise ABD uçakları bölgeyi hedef alıyor. Bugün yapılan saldırıda ise ABD jetleri yanlışlıkla karadaki müttefiki PKK/PYD teröristlerini hedef aldı. 

Saldırıda çok sayıda PKK'lı terörist öldü. 

İşte Rakka'da son durum; 

Sarı: PKK/PYD/ABD 

Siyah: DEAŞ 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 00:26
  1. RAKKA
  2. RAKKA OPERASYONU
  3. Rakka operasyonutiyatroya döndü
  4. ABD
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