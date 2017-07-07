ABD jetleri uçtu! Çin öfkelendi...

Amerikan savaş uçakları, bir ay sonra yeniden tartışmalı Güney Çin Denizi üstünde uçtu.

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Guam Adası'ndaki Amerikan üssünden kalkan ünlü B-1B bombardıman jetleri, tartışmalı bölgenin üstünden geçerek Doğu Çin Denizi'nde Japon savaş uçaklarıyla gece tatbikatı yaptı. Söz konusu gece tatbikatına, ABD ilk kez iki savaş uçağıyla katıldı.

ABD Hava Kuvvetleri, "Bu açık bir şekilde müttefiklerimizle birlikte kusursuz operasyon hünerimizi gösteriyor" açıklamasını yaptı.

G20 Zirvesi'nde ABD lideri Donald Trump ile Çin lideri Xi Jinping'in buluşmasından önce gerçekleşen uçuşa, Pekin yönetimi tepkili. Çin, uçuşların egemenlik ve güvenlik ihlali olan olduğunu belirtti.

Trump ve Xi randevusunda, Kuzey Kore'nin füze denemeleri ve nükleer silah programının masaya yatırılması bekleniyor.

Washington ve Pekin, daha önce de birçok kez Güney Çin Denizi için karşı karşıya geldi. Guam'dan kalkan iki B-1B Lancer uçağı geçen ay da aynı bölgede uçmuştu.

Mart ayında ise, USS Carl Vinson uçak gemisinden havalanan B-52 bombardıman uçağı, F-18'ler ve diğer jetler, Güney Çin Denizi'nde gövde gösterisi yapmıştı.

Çin ve müttefiki Rusya ise, geçen yıl Eylül ayında Güney Çin Denizi'nde birlikte tatbikat yapmıştı.

Çin, Adalara füze sistemi yerleştirdi

Çin'in Güney Çin Denizi üstündeki tartışmalı adalara inşa ettiği askeri tesisler, 2016 yılında uydular tarafından görüntülenmişti. Aralık ayında yayınlanan fotoğraflarda, yedi ayrı adaya yerleştirilen füze savunma sistemi ve uçaksavarlar açık şekilde seçiliyordu.

Yaz mevsiminde çekilen fotoğraflarda ise, aynı bölgede havaalanı, hangarlar, savaş uçakları, kuleler açık şekilde yer alıyordu.

Tüm komşular peşinde

Pekin yönetimi, tartışmalı adalar üzerinde birkaç yıl önce altyapı çalışmaları başlatmıştı. Çin hükümeti bu kararının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor ancak başta Tayvan olmak üzere Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei gibi ülkeler de bölgedeki adalar üzerinde hak iddia ediyor ve Pekin'i Güney Çin Denizi'ni askeri üsse çevirmekle suçluyor.

Çin, yalnızca komşu ülkelerle değil ABD ile de sık sık Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geliyor.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip.