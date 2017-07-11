ABD jetleri PKK'yı vurdu

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile Rakka'ya operasyon düzenleyen ABD ve terör örgütü PKK istihbarat hataları nedeni ile kayıp vermeye devam ediyor.

ABD jetleri eskişehir bölgesi Refika mıntıkasındaki Kasr Benet yakınlarında terör örgütü PKK'lı grubu yanlışlıkla hedef aldı.

Saldırıda çok sayıda PKK'lı teröristin öldüğü duyuruldu.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr