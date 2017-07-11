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ABD jetleri PKK'yı vurdu

ABD jetleri Suriye'de müttefiki terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi yanlışlıkla hedef almaya devam ediyor.

11 Temmuz 2017 Salı 19:19
ABD jetleri PKK'yı vurdu

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü DEAŞ bahanesi ile Rakka'ya operasyon düzenleyen ABD ve terör örgütü PKK istihbarat hataları nedeni ile kayıp vermeye devam ediyor. 

ABD jetleri eskişehir bölgesi Refika mıntıkasındaki Kasr Benet yakınlarında terör örgütü PKK'lı grubu yanlışlıkla hedef aldı. 

Saldırıda çok sayıda PKK'lı teröristin öldüğü duyuruldu. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:19
  1. deaş
  2. rakka
  3. Kasr Benet
  4. Refika
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