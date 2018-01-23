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ABD iyice saçmaladı! 'Afrin'deki şiddet...'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Afrin operasyonuna ilişkin saçma bir açıklamada bulundu.

23 Ocak 2018 Salı 14:07
ABD iyice saçmaladı! 'Afrin'deki şiddet...'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Afrin operasyonunda "kendisini sınırlandırmasını" istedi.

Mattis, "Afrin'deki şiddet Suriye'nin görece istikrarlı bir bölgesine zarar veriyor ve DEAŞ'ı yenmek için uluslararası çabayı sekteye uğratıyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatıyla ilgili DAEŞ'le savaşı sekteye uğrattığı uyarısı yaptı. DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasına yönelik uluslararası çabalara odaklanılması gerekirken Afrin operasyonunun dikkati dağıttığını öne süren Mattis, Afrin'de ve Suriye'nin başka yerlerinde insani krizi daha kötüleştirme riski oluşturduğunu da iddia etti.

Mattis, açıklamalarını Endonezya ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere yaptı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Deli dumrulDeli dumrul31 dk önce
    Sen afrindeki şiddeti bırak turp kafa dünyadaki amerika nefretine kafa yor . Neden acaba?adınızın anıldıgı her yerde insanların tüküresi geliyor..Bu kadar aşağılık olmayı nasıl beceriyorsunuz sonunuz dünyanın tükürüğüyle olacak.
  • turkturk34 dk önce
    cevabini verin MEDYASINIZ. MEDY AOLARAK ABD NIN BIR TEROR DEVLETI OLDUGUN UANLATIN INSANLIKTAN NASIBINI ALMAMISLAR AMA INSANLIGI SAVUNUYORLAR..
  • yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy35 dk önce
    ulan coni o deaş sensin terörist sensin....
  • MilletMillet35 dk önce
    AO..nun Ç.. sana neremizle gülelim; hani Irakta kimyasal silah vardı? Irakta, Afganistan da ve daha nerelerde hastane ,düğün evi ,pazar yeri,ve sivil alanları güya yanlışlıkla bombalayıp katleden senin şerefsiz de...tin değil mi ?. Varmı Aslan Mehmetçikten zulüm gören bir mazlum?
  • KılıçKılıç38 dk önce
    Oha ohaa öküz oglu, sizin pisliğinizi temizliyoruz ırakta suriyede insanmı bıraktınız istikrarmı bıraktınız şeytanlar sizi
  • GülGül39 dk önce
    Kendileri deaş bahanesiyle girip binlerce insanı katlederken iyiydi öylemi biz sizin gibi teröristleri temizlemek için ordayız
  • GülGül39 dk önce
    Kendileri deaş bahanesiyle girip binlerce insanı katlederken iyiydi öylemi biz sizin gibi teröristleri temizlemek için ordayız
  • hasan hanhasan han40 dk önce
    hay aşağılık herifler deaş diye bir örgüt zaten sizin kurgulamanız ne deaşından bahsediyorsun o bölgede kaç deaş lı öldürdünüz daha düne kadar kamyonlara bindirip pyd pkk ile beraber yollamadınızmı şerefsizleri kuklaları siz kimi kandırıyorsuunuzteröist besleyicileri foyanız meydana çıktı tüm dnya sizi terör ortaya çıkaran kullnan diye artık biliyor.
  • cancan48 dk önce
    defolup gitsinler biz deaşide pkkyıda hallederiz ikisinin de başı sizsiniz zaten
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