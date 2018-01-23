ABD iyice saçmaladı! 'Afrin'deki şiddet...'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin Afrin operasyonunda "kendisini sınırlandırmasını" istedi.

Mattis, "Afrin'deki şiddet Suriye'nin görece istikrarlı bir bölgesine zarar veriyor ve DEAŞ'ı yenmek için uluslararası çabayı sekteye uğratıyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatıyla ilgili DAEŞ'le savaşı sekteye uğrattığı uyarısı yaptı. DAEŞ'in yenilgiye uğratılmasına yönelik uluslararası çabalara odaklanılması gerekirken Afrin operasyonunun dikkati dağıttığını öne süren Mattis, Afrin'de ve Suriye'nin başka yerlerinde insani krizi daha kötüleştirme riski oluşturduğunu da iddia etti.

Mattis, açıklamalarını Endonezya ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere yaptı.