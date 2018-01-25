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Aselsan’a ABD şantajı

Zeytin Dalı Harekâtı ile bölgesinde dizayn edilmeye çalışılan senaryoyu boşa çıkaran Türkiye'ye gözdağı verme girişimlerine dün bir yenisi eklendi.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:53
Aselsan’a ABD şantajı

Ekonomi ve siyasi saldırılara rağmen küresel güç olma yolunda ilerleyen, Fırat Kalkanı'nın ardından şimdi de Zeytin Dalı Harekâtı ile bölgesinde dizayn edilmeye çalışılan senaryoyu boşa çıkaran Türkiye'ye gözdağı verme girişimlerine dün bir yenisi eklendi. Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 60'lara çıkmasının öncü kuruluşu olan ve Borsa İstanbul'da piyasa değeri en yüksek yedinci şirket konumunda bulunan Aselsan'ın planlanan ikinci halka arzına, başını ABD'lilerin çektiği uluslararası bankalar danışmanlık için teklif vermedi. Teklif vermeyen bankalar arasında Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley ve JPMorgan yer alıyor. Analistler, ABD bankalarının isteksiz davranmasında, Türk savunma sanayisini finanse etmeme isteği, Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 füze anlaşması ve iki ülke arasındaki politik sorunların etkili olduğunu kaydetti.

1 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ

Son bir yılda borsada en fazla yükselen şirketlerden olan Aselsan'ın ikincil halka arz büyüklüğünün en az 1 milyar dolar olması ve yüzde 15 oranında hissenin halka açılması bekleniyor. Aselsan'ın ikincil halka arzı 2013'te Türkiye'nin NATO üyesi olmayan Çin ile gerçekleştirdiği füze görüşmeleri dolayısıyla ertelenmişti.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 07:53
  1. ASELSAN
  2. ABD
  • EnverEnver58 dk önce
    Her şeyi batılın talebine,maddiyatına bağlanması çok kötü.Sadece Katar ve Pakistana bu hisse senetleri satılsa iştenilenin üzerinde değer elde eder. Ayrıca bu işle mesgul olan yerli sermaye de gereken ilgiyi gösterse yeter onlar olmasındansa olmamaları daha iyi değil mi.? Ellerine koz verilmemiş olur.?
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