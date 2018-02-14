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ABD istihbaratı Trump’ı uyardı… ‘Dikkat et!’

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coates, İran'ın Suriye'den Lübnan'a uzanan bir koridor oluşturma peşinde olduğunu söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 01:56
ABD istihbaratı Trump’ı uyardı… ‘Dikkat et!’

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coates, İran'ın Suriye'den Lübnan'a uzan bir koridor oluşturma peşinde olduğunu söyledi. Coates, Trump’ı bu konuda dikkatli olması gerektiği yönünde uyardı.

ESED VE MUHALİFLER

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin sitesinde yayınlanan Coates'un raporunda, muhaliflerin Esed'i deviremeyeceği, rejimle mücadele için sadece bir yıl yetecek güçlerinin kaldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 01:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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