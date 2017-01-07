ABD istihbaratı Trump Tower'da!

CIA, NSA, FBI ve ABD Ulusal İstihbarat direktörlerinin Rusya’nın seçimlere müdahalesine ilişkin ‘bulguları’ Trump ile paylaşmak için New York’taki Trump Tower’a gittiği belirtildi.
CIA, NSA, FBI ve ABD Ulusal İstihbarat direktörlerinin Rusya’nın seçimlere müdahalesine ilişkin ‘bulguları’ Trump ile paylaşmak için New York’taki Trump Tower’a gittiği belirtildi.
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