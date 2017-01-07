ABD istihbaratı Trump Tower'da!

İstihbarat yetkilileri, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına dair seçilmiş başkan Donald Trump’ı bilgilendirmek için Trump Tower’a gitti.

ABD istihbaratı Trump Tower'da!
Eklenme: 07 Ocak 2017, 13:47
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CIA, NSA, FBI ve ABD Ulusal İstihbarat direktörlerinin Rusya’nın seçimlere müdahalesine ilişkin ‘bulguları’ Trump ile paylaşmak için New York’taki Trump Tower’a gittiği belirtildi.

 

 
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