ABD istihbaratı: Trump dosyasını biz sızdırmadık

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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, Rusya'nın, seçilmiş ABD başkanı Trump hakkında zarar verici bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaları içeren dosyayla ilgilerinin olmadığını açıkladı.

James Clapper, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından yaptığı bir açıklamada, Rusya'nın elinde olduğu iddia edilen 'zarar verici dosyayla' bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Söz konusu dosyanın 'ulusal güvenlik için hayli yıpratıcı ve zarar verici' olduğunu belirten Clapper şu ifadeleri kullandı: "Bu dosyanın istihbarat servislerimizin bir ürünü olmadığını ve bunu kamuoyuna sızdıranın istihbarat camiasından biri olmadığına inandığımı belirttim. İstihbarat servisleri bu dosyada yer alan bilgilerin güvenilir olup olmadığına ilişkin bir yargıya varmadı."

CNN ve BuzzFeed, Rusya'nın Trump'ın 'uygunsuz davranışları' hakkında zarar verici bazı bilgiler topladığını gösterdiğini iddia ettikleri bir dosyanın haberini yapmıştı. Haberlerde dosyadaki notların eski bir İngiliz istihbaratçıya ait olduğu belirtiliyordu.

Daha sonra Wall Street Journal gazetesi 'Trump konusu Rus dosyası' notlarının kaynağının eski İngiliz istihbaratçı olan Christopter Steele olduğunu yazdı.

Trump, Rusya'nın kendisi hakkında zarar verici bilgiler topladığına yönelik iddiaları içeren dosyayı kamuoyuna sızdırılması ardından ABD istihbarat servislerini işaret etmişti. Twitter'dan açıklama yapan Trump şu ifadeleri kullanmıştı: "İstihbarat servisleri bu yalan haberlerin basına 'sızmasına' başından izin vermemeliydi. Bir kez daha hedefleri oldum. Nazi Almanyası’nda mı yaşıyoruz?"