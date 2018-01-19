ABD istihbaratı belge sundu! Çin ile Kuzey Kore...

The Wall Street Journal'da geçen habere göre ABD'li diplomatlar, Kuzey Kore'nin; kömür, demir cevheri, kurşun ve denizyolları ihracatını yasaklayan BM yaptırımlarını ihlal eden Çin kaynaklı en az 6 ihlalin istihbarat bilgilerini Birleşmiş Milletler'e sundular.

Sunulan belgelerde Çin' ait olduğu iddia edilen gemilerin çıkış belgeleri, isimleri, uydu görüntüleri ve rotalarına yer aldı. Gemilerin Çin'den çıktıktan Kuzey Kore limanlarına girdikleri ya da transferi açık denizde gerçekleştirdikleri bilgisi de yer aldı.



ABD istihbaratı ayrıca, Çin'den gelen yük gemisi Glory Hope 1'in Kuzey Kore limanlarına Ağustos 2017'de kömür sevkiyatı yapmak üzere girerek Birleşmiş Milletin ülkeden kömür ihracatı konusundaki yasağını açık bir şekilde ihlal ettiğini belirtti.



Ayrıca ''Aralık ayında, BM yaptırım komitesinden altı Çin gemisinin kara listeye alınmasını istedi, ancak bu karar Çin'i dizginlemedi'' şeklinde ifadelere yer verildi.



Güney Kore gazetesi Chosun Ilbo'nun Aralık'ta gizli bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberde ABD casus uydularının, Çin gemilerinin Kuzey Kore gemilerine 30 kez petrol naklettiğini yakaladığı iddia edildi.



Ancak bu ve benzeri iddiala, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying tarafından reddedildi. Sözcü, Pekin yönetimin bütün yaptırımlara uyduğunu söyledi.