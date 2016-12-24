Cloudflare

ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD'nin ilk kez çekimser oy kullanması üzerine kabul edilmesine ilişkin, "ABD, İsrail'e 50 yıldır devam eden yerleşim faaliyetlerini durdurması gerektiği mesajını gönderiyor." dedi.

Eklenme: 24 Aralık 2016, 01:43
Bu haber 30.068 kez okundu

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'de kabul edildi. Kararda, İsrail'in yerleşim faaliyetlerinin "hiçbir yasal geçerliliği olmadığı ve uluslararası hukuku alenen ihlal ettiği" belirtildi.

Oylamanın ardından karara ilişkin açıklama yapan Power, İsrail'in yerleşim birimlerinin sayısının arttığını ve bu durumun İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözümü tehlikeye attığını belirterek, "ABD, İsrail'in 50 yıldır devam eden yerleşim faaliyetlerinin durması gerektiği mesajını gönderiyor." dedi.

FİLİSTİN'DEN BMGK'YE TEŞEKKÜR

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur ise konseye teşekkür ederek, kararın barış görüşmelerine katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mansur, "Karar, iki devletli çözümün korunması ve barış ve umudun canlandırılmasında son çaba olarak görülebilir." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise ABD'nin çekimser oy kullanmasına tepki gösterdi.

Danon, "İsrail'in en büyük müttefikinden (ABD) paylaştığımız değerlere uygun hareket etmesini ve bu utanç verici kararı veto etmesini beklerdik." dedi.

Kararın veto edilmesi çağrısında bulunan ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e destek verdi.

Trump, "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Trump, 20 Ocak'ta görevi Obama'dan devralacak.

BM KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ise İsrail'in Filistin'deki yasa dışı faaliyetlerine son vermesini talep eden kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kararın, önemli bir adım olduğunu ifade eden Ban, İsrailli ve Filistinli liderlere, müzakerelere dönülmesi için uluslararası toplumla çalışmaları çağrısında bulundu.

 
Etiketlerabdbmisrailbmgk
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

mardinli

Kafir amarika ve şeytan avrupa siyonist rejimden biktilar ne zamana kadar destekliyecek yeter artık dediler ılk olarak böyle bir karara çekimser kaldı insaallah ıyi olacak

Cevapla

1956

Inanmayin yine bilinen oyunlar

Cevapla

BattaL

Obama israilden secimlerin rovanşını aldı. Gider ayak son dakka golu

Cevapla

remzi marangoz

Amerika yine bir şeytanlık peşinde!!Avrupa amerika ve natodan dost olmaz

Cevapla

Murat Çalışkan

Sonun başlangıcı

Cevapla

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Musul'da taktik değişiyor! ABD resmen ilan etti!Musul'da taktik değişiyor! ABD resmen ilan etti!

İki ayı aşkın süredir devam eden ve yavaş ilerleyen operasyonda,…

PKK'ya son uyarı: VururuzPKK'ya son uyarı: Vururuz

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'ya seslenerek Sincar bölgesini…

Almanya'da OHAL günleriAlmanya'da OHAL günleri

12 kişinin ölümüyle sonuçlanan kamyonlu terör saldırısıyla sinirleri gerilen Almanya’da…

Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!Yakalanmamak için polisi öldürmek istedi!

Finlandiya’da ATV tipi aracıyla hız yapan şahıs, kendisine dur ihtarında…

Bir haftada üç suikastBir haftada üç suikast

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisine…

TSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldüTSK: 68 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında TSK, El-Bab'da 141 DEAŞ hedefini imha…

İdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktüİdlib'de kar yağışı nedeniyle çadırlar çöktü

Esed rejiminin saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek İdlib'e sığınan sivilllerin…

Sahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandıSahra'ya yağan kar uzaydan fotoğraflandı

Sahra Çölü'nü 37 yıl aradan sonra beyaza bürüyen kar yağışı,…

Netanyahu: Obama bizi sırtımızdan vurduNetanyahu: Obama bizi sırtımızdan vurdu

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini durdurmasını öngören yasa…