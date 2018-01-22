ABD İsrail'e desteğini pekiştirdi

ABD'den İsrail'e iki ülke ilişkilerinin dinci-milliyetçi yanını gözler önüne seren bir ziyaret gerçekleşti. Evanjelik tarikatı üyesi olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Başkan Donald Trump tarafından 'İsrail'in başkenti' olarak tanınmasında önemli rol oynadığı Kudüs'ü nihayet ziyaret etti. Mısır ve Ürdün'ün ardından geçtiği İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile biraraya gelen ve meclise (Knesset) seslenen Pence ''İsrail'in başkenti Kudüs'te olmak büyük bir onur'' dedi.

​Filistinliler, Trump'ın Kudüs kararının ardından Pence'in kutsal topraklara ziyaretini de protesto ederken ABD Başkan Yardımcısı, ''İsrail-Filistin barışına ulaşmak amacıyla görüşmelerin yeniden başlaması için yeni bir çağın şafağında olduğumuzu umuyorum'' dedi.

EVANJELİK-SİYONİST İTTİFAKI

Zaten damadının da etkisiyle İsrail yanlısı olan Trump'ın Kudüs kararında Evanjelik Pence'in de önemli rol oynadığı çok yazılıp çizildi. ABD'nin en muhafazakar kesimlerinden Evanjelikler, ABD'deki İsrail lobisi ve genelde Siyonistler arasında uzun yıllardır süren dini-siyasi ittifak, bugüne dek pek çok dış politika kararında etkili oldu.

'TÜM YAHUDİLER İSRAİL'DE TOPLANACAK, AKSA YIKILACAK' İNANCI

Evanjeliklere göre Tanrı ilk insandan bu yana 7 dönem yarattı. Bunlardan 6'sı geçti, 'milenyum' ya da 'yeryüzü cenneti' denilen 7'incisi gelmek üzere. Evanjeliklere göre 'tanrı tarafından seçilmiş bir topluluk' olarak Yahudiler, dünyanın sonu geldiğinde yaşanacak Kıyamet Savaşı (Armageddon) döneminde başkenti Kudüs olan ve Süleyman Mabedi'nin (Temple) yeniden inşa edileceği İsrail'de yaşamalı. Ancak tüm Yahudiler İsrail-Filistin'de toplandıktan ve Mescid-i Aksa yıkılıp yerine Süleyman Mabedi yeniden inşa edildikten sonra Mesih gelecek. 'Barış yapıcı' rolü oynayan Deccal'i yenilgiye uğratacak Mesih, Yahudilere Hristiyanlığı emredecek; reddedenler yok edilecek.

'İLK KEZ YABANCI BİR DEVLET ADAMI YANIMDA BU SÖZLERİ SÖYLÜYOR'

İşte arka planında bu manzara uzanan Pence'i kahraman gibi karşılayan Netanyahu, ''İsrail'in hakiki ve harika bir dostusunuz'' dedi. Başkan Yardımcısı'na ''İlk kez ülkemizi ziyaret eden yabancı bir devlet adamı benim yanımda bu üç kelimeyi (İsrail'in başkenti Kudüs) söylüyor. Trump'ın tarihi kararındaki rolünüzden ötürü teşekkür ederim. ABD-İsrail ittifakı hiç bu kadar güçlü olmamıştı'' diye hitap etti.

ABBAS'TAN PENCE'E PAS YOK

Filistinlilerin Kudüs protestoları sebebiyle daha erken tarihteki ziyaretini gecikmeli gerçekleştiren Pence, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın kendisiyle görüşmek yerine Avrupa turuna çıkması restiyle karşılaştı. Trump'ın 6 Aralık'taki Kudüs açıklamasının ardından ABD yönetiminden hiçbir yetkiliyle görüşmeme kararını duyuran ve aralık ortasında programlanan Pence görüşmesini iptal eden Abbas, cumartesi günü de Pence'le eşzamanlı olarak Ürdün'de bulunmasına rağmen, onunla görüşmek yerine AB dışişleri bakanlarıyla buluşmak için Brüksel'e uçtu. Abbas'ın gündeminde AB'nin 1967 sınırlarında Filistin devletini resmen tanıması ve arabuluculuk yapması talebi var.

İSRAİL MECLİSİNDE ARAP PARTİSİNDEN BOYKOT

Barı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ABD Başkan Yardımcısı protesto edilirken Knesset'teki en büyük Arap partisi de Pence'in konuşmasını boykot edeceğini açıkladı. Ortak Arap Listesi'nin lideri Ayman Odeh, ''Boykot etmek demokratik hakkımız. Tehlikeli bir ıkrçı olan Pence'e sessiz fon oluşturmayacağız'' dedi.