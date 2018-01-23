''ABD işgalci olduğunu anlamalı''

İşte Taliban sözcüsünün açıklaması;

''Açıklamanın devamında bu tür politikalar, son on altı yıldır bir işe yaramadı ve herhangi bir sonuç vermeyen savaşa teşebbüs eden ABD savaşı taktiklerinin tekrarıdır; aksine Amerika için sorunları arttırmış ve onu çöküşün kenarına itmiştir dedi.

Amerika, Afganistan’ın ana meselesinin yabancı işgal olduğunu anlamalı. İngiliz ve Sovyet istilası ve bunlara müteakip müttefik yenilgilerinin yanı sıra son on altı yılda Amerikalılara maddi ve manevi kayıplar verilmesi, Afganların baskı altında ve zorlayıcı politika dayatılamayacağının anlaşılması zorunludur.

Tekrarlanan yenilgiler ve savaş alanındaki başarısızlıklara rağmen güç ve zorlama üzerinde ısrar etmek, gerek gerçekleri kavrayamadıklarını ya da savaşın genişletilmesini isteyebileceklerini, yani ülkemizde ve bölgede emperyalist amaçlarına devam edebileceklerini kanıtlıyor.

Bu amaçla Dışişleri Bakanlığı, “büyük güç rekabeti” stratejilerinin gerçek odak noktası olacağını açıkladı.

Kuşkusuz bu strateji ile, dünyayı ve özellikle bu bölgeyi istikrarı bozmak ve teşvik etmek için çaba gösterecekler.

Taliban Allah’ın izniyle Amerika’yı gerçekleri anlamaya zorlamak ve mevcut işgali kabul etmesi için elinde bulunan tüm imkanları kullanacaktır.''