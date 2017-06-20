ABD İran'ın hava aracını düşürdü!

ABD, Suriye'de rejime destek veren İran yapımı bir insansız hava aracını düşürdü.

İnsansız hava aracının, Suriye'nin güneyindeki El Tanf bölgesinde, bir ABD savaş uçağı tarafından vurulduğu belirtildi. ABD'li yetkililer, insansız hava aracının ABD destekli güçlere tehdit oluşturduğu gerekçesiyle vurulduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, ABD'nin Suriye'nin güneyindeki hareketlerinin 'yasadışı' olduğu belirtildi.

ABD, geçtiğimiz günlerde Esed rejimine ait bir savaş uçağını da düşürmüş, bu olaydan sonra Rusya ile ABD arasındaki gerilim artmıştı.