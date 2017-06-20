ABD İran yapımı insansız hava aracını düşürdü!

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye hükümetine bağlı bir silahlı insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. ABD hava kuvvetlerine bağlı F-15E savaş uçaklarının, Suriye'nin güneydoğu bölgesinde dün gece ABD birimlerine yaklaşan bir Suriye insansız hava aracını (İHA) vurdukları ve düşürdükleri açıklandı.

Silahlı İHA'nın "düşmanca niyet ortaya koyması" vurma gerekçesi olarak gösterildi.



Öte yandan AFP'nin geçtiği habere göre İHA'nın İran yapımı olduğu bildirildi.



