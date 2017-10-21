ABD insanlıktan çıktı! İsrail'i protesto eden kasırgazedelere yardım yok

Teksas eyaletinin Dickinson şehrinde kasırgadan zarar gören ev ve iş yeri sahiplerine siyonist işgalci siyonistleri boykot etmeme taahhüdü karşılığında yardım yapılacağı belirtildi.

Uygulama Dickinson şehrinin web sitesinde bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada ev ve işyeri zarar görenlerin yapacağıbireysel ya da kurumsal yardım başvurularında “İsrail’i boykot etmiyor ve etmeyecek” taahhüdüne karşılık yardımların yapılacağı ibaresi yer alıyor.

Evi kasırgada yıkılan Dickinson Belediye Başkanı Julie Masters yaptığı açıklamada, maddenin müteahhitlere karşı "İsrail’i boykot etmeyi yasaklayan devlet yasası" gereği eklendiğini söyledi.

Anti-Boykot, Tahliye ve Yaptırım kanunu (Anti-BDS) olarak bilinen yasa, geçtiğimiz Mayıs ayında kabul edilmişti. Teksas Valisi Greg Abbott, yasalaştırılan maddeyle ilgili olarak, “İsrail'in Bağımsızlık Günü'nü Teksas'ta Anti-BDS yasalarını imzalayarak anmaktan gurur duyuyorum." diye açıklamada bulunmuştu.

Abbort, o gün yaptığı konuşmasının devamında, “Teksas olarak ABD’nin bir numaralı ticaret ortağı olan İsrail’e verdiğimiz destekten dolayı gurur duyuyorum. Tarihi ortaklığımızı geliştirmeye devam edeceğiz. İsrail karşıtı politikalar demek Teksas karşıtı politikalar demektir ve önemli bir müttefikimiz aleyhinde bu tür eylemlere göz yummayacağız.” demişti.

Öte yandan Dickinson şehir avukatları ve belediye meclisinin bu kararı kaldırma yollarını aradığı belirtildi.

Tepkilerini çeşitli medya aracılığıyla dile getiren bölge sakinleri “bu madde ile kasırganın ne alakası olduğunu ve hangi akılla böyle bir maddeyi şart koştuklarını anlamadıklarını” dile getirdiler. Ayrıca Houston merkezli sivil hakları savcısı Randall Kallinen’de bu maddenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

Kaynak: İLKHA