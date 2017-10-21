ABD insanlıktan çıktı! İsrail'i protesto eden kasırgazedelere yardım yok
ABD’nin Teksas eyaletini vuran kasırgada zarar görenlere yapılan yardım için işgalci siyonistleri boykot etmeme şartı getirildi.21 Ekim 2017 Cumartesi 20:41
Teksas eyaletinin Dickinson şehrinde kasırgadan zarar gören ev ve iş yeri sahiplerine siyonist işgalci siyonistleri boykot etmeme taahhüdü karşılığında yardım yapılacağı belirtildi.
Uygulama Dickinson şehrinin web sitesinde bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada ev ve işyeri zarar görenlerin yapacağıbireysel ya da kurumsal yardım başvurularında “İsrail’i boykot etmiyor ve etmeyecek” taahhüdüne karşılık yardımların yapılacağı ibaresi yer alıyor.
Evi kasırgada yıkılan Dickinson Belediye Başkanı Julie Masters yaptığı açıklamada, maddenin müteahhitlere karşı "İsrail’i boykot etmeyi yasaklayan devlet yasası" gereği eklendiğini söyledi.
Anti-Boykot, Tahliye ve Yaptırım kanunu (Anti-BDS) olarak bilinen yasa, geçtiğimiz Mayıs ayında kabul edilmişti. Teksas Valisi Greg Abbott, yasalaştırılan maddeyle ilgili olarak, “İsrail'in Bağımsızlık Günü'nü Teksas'ta Anti-BDS yasalarını imzalayarak anmaktan gurur duyuyorum." diye açıklamada bulunmuştu.
Abbort, o gün yaptığı konuşmasının devamında, “Teksas olarak ABD’nin bir numaralı ticaret ortağı olan İsrail’e verdiğimiz destekten dolayı gurur duyuyorum. Tarihi ortaklığımızı geliştirmeye devam edeceğiz. İsrail karşıtı politikalar demek Teksas karşıtı politikalar demektir ve önemli bir müttefikimiz aleyhinde bu tür eylemlere göz yummayacağız.” demişti.
Öte yandan Dickinson şehir avukatları ve belediye meclisinin bu kararı kaldırma yollarını aradığı belirtildi.
Tepkilerini çeşitli medya aracılığıyla dile getiren bölge sakinleri “bu madde ile kasırganın ne alakası olduğunu ve hangi akılla böyle bir maddeyi şart koştuklarını anlamadıklarını” dile getirdiler. Ayrıca Houston merkezli sivil hakları savcısı Randall Kallinen’de bu maddenin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.
Kaynak: İLKHA
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alaettin 1 gün önce bizler siyon un korkusundankirmasamiyorlar insanları uyarma mizgerekbu iş durduğu yerdedüzelmezçok çalışmamız gerek bu işe öyle pasif deyil yeminli azimli olmamızve yeniden İslami yapıyormuş gibipeygamber imizzamanından misin gibiçalışmamız gerek ALLAH İN YARDIMI BİZİMLE İSALLAHHAYDİ GÖREV BAŞINA ANLAT RENCİDE ETMEDENGÜZEL KONUŞ İNCİTMEDEN FİRAVUNA GİT YUMUSAK KONUŞMASINI İSTERELÇİSİNDEN HERKESE GÖREV VAR İsfendiyarHalil Eralp1 gün önce Yüz kere söyledim : ABD İsrail uşağıdır ; ondan dost olmaz ! muhabie1 gün önce Kafirler tek millettir ve hebsi birbirlerinin elinden tutmuş cehenneme sürüklüyorlar onlar düşman olarak birbirlerine yeterler!Biz müslümanlar insan ve cinlerin tamamının iman etmesini ve cennete gitmesini arzuluyoruz ama bu bizim elimizde deyil. Mehmetyazici1 gün önce ABDinsaniydidainsanliginikaybetti irkini..........s Allahın bir kulu1 gün önce Demek kendilerine köleleri böyle para ile alıyorlar. Adil1 gün önce Cok afedersiniz yuh artik diyorum. Tarkan 1 gün önce Peki size demokrat yada cumhuriyetci kim olursa olsun secilen srnatorlerede israil aleyhinde karar vermiycegine dair guvence mektubu imzalamadigi takdirde maas alamiycagi soylendigini soylesem inanirmisiniz??? Arastirin, caiforniadan selamlar. Emekli481 gün önce Ekki tepki doğurur. Sıkıntılı günde kimsenin belki de aklına bile gelmeyecek Siyonist İsrail'ihatırlatmışlar. Kesin ters tepki yapar. ooo1 gün önce ALLAH Celle Celâluh bütün külli Zalimleri, Ğayrimüslümleri ve Şia'ları birbiri'ne Düşürsün. Âmîn Âmîn Âmîn. Kemal Yılmaz 1 gün önce SA.Çok komik,bizim arablarda Abd ye yardım konusunda bir birleri ile yarıştılar.Arakana tık yok.