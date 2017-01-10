ABD İncirlik için tutuştu: Ağır darbe vurur

New York Times (NYT) gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde koalisyonun operasyonlarının durmasında, Türkiye'nin getirdiği İHA yasağının ve bunun yanı sıra olumsuz hava koşullarının etkili olduğunu iddia etti.
‘TÜRKİYE’NİN İNCİRLİK KARARI KOALİSYONUN HAVA SALDIRILARINA AĞIR BİR DARBE VURUR’
"Türkiye’nin El Bab operasyonundaki kayıpları artarken, Türk yetkililer de ABD hava desteğinin eksikliğinden şikâyet etti. Hatta Türkiye, müttefiklerin Irak ve Suriye’de DAEŞ’e karşı İncirlik’ten yaptığı saldırı uçuşlarını askıya alma konusunda üstü kapalı tehditlerde bulundu" denen haberde bunun ABD liderliğindeki hava saldırılarına ağır bir darbe vuracağının altı çizildi. Habere göre Türkiye, İHA’lara yasak getirilmesi önlemini askerlerinin üzerinde potansiyel düşman olan hiçbir hava aracının uçmaması gerekliliğiyle açıklarken; alınan tedbirin ABD’nin sivillere zarar vermeden operasyon düzenleme becerisini sekteye uğrattığı ifade edildi. Ankara’nın geçen hafta ABD’nin istihbarat toplamak için İHA ve çeşitli hava araçları kullanmasını kabul ettiği belirtilirken; ABD'li yetkililer de bu sayede koalisyonun El Bab’da DAEŞ’e karşı hava saldırıları düzenlemesinin önünün açıldığını aktardı.