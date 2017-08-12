ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia! Gizli gizli görüşüyorlar

Amerikan haber ajansı Associated Press, ABD ile Kuzey Kore'nin karşılıklı tehditlere rağmen aylardır görüştükleri idida etti.

Haberde, görüşmeleri gerçekleştiren diplomatların isimleri de verildi.

ABD’yle Kuzey Kore’nin, tırmanan gerilime rağmen aylardır gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Amerikan haber ajansı Associated Press’in (AP) haberine göre, iki ülke aylardır bir arka kanal diplomasisi halinde.

AP’nin ismi verilmeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, görüşmelerde Amerikan tarafını, Kuzey Kore politikaları konusundaki özel temsilcisi Joseph Yun temsil ediyor. Kuzey Kore adına görüşmelere katılşan isimse, ülkenin Birleşmiş Milletler’deki üst düzey diplomatlarından Pak Song Il.