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ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia! Gizli gizli görüşüyorlar

Amerikan haber ajansı Associated Press, ABD ile Kuzey Kore'nin karşılıklı tehditlere rağmen aylardır görüştükleri haberini geçti.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:19
ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia! Gizli gizli görüşüyorlar

Amerikan haber ajansı Associated Press, ABD ile Kuzey Kore'nin karşılıklı tehditlere rağmen aylardır görüştükleri idida etti.

Haberde, görüşmeleri gerçekleştiren diplomatların isimleri de verildi.

ABD’yle Kuzey Kore’nin, tırmanan gerilime rağmen aylardır gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Amerikan haber ajansı Associated Press’in (AP) haberine göre, iki ülke aylardır bir arka kanal diplomasisi halinde.

AP’nin ismi verilmeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, görüşmelerde Amerikan tarafını, Kuzey Kore politikaları konusundaki özel temsilcisi Joseph Yun temsil ediyor. Kuzey Kore adına görüşmelere katılşan isimse, ülkenin Birleşmiş Milletler’deki üst düzey diplomatlarından Pak Song Il.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 08:19
  1. abd
  2. Kuzey Kore
  3. Joseph Yun
  4. Associated Press
  • AliAli44 dk önce
    Cambaza bak cambaza dikkati çekiyor o tarAfa malı götürüyor Ortadoğu da.koreyle danışıklı dövüş.
  • AA45 dk önce
    ABD sinsi ve kaleş ABD ançak müslümanların topraklarını işgal eder her ne kadar kuzey Kore ile savaş çikartğanlı yapsada ABD ğavur korde ğavur aynı dinden bunlar savaş yapmaz ölçek müslüman varırken ğavur ğavuru öldürmez aklı başında her şeyi anlayan bir müslüman bir numaralı düşmanın kim oldunu çok iyi bilir yani bizim bir numaralı düşmanımız ABD dir
  • ihsanihsan50 dk önce
    artist bozuntusu trump tiyatro oynuyor dünyayı kandırıyor ordan kendini kurtaracak pirim yapacak
  • AbdoAbdo51 dk önce
    Bu abd ve kore olayı dikkatleri başka yöne Esas olay tc nin güneyinde abd ve pkk nin tc ye saldiracagi olay olacaktır
  • tokatcitokatci1 sa önce
    Yaw kimyong il in hayati amerika tam bir amerikan hayraniadam bagiriyor amerikaya bizi isgal ette kapitalist olalim diye.cunku oda bikmis koministlikten .iki almanyanin birlesmesine benziyor iki kore birlesecek cine saldiri icin ust olacak bu kadar basit demekki rotshild koreyi yalniz ve parasiz biraktiki rockfellere yanasmislar.
  • hrnhrn1 sa önce
    Beraber çin'e yada bize saldırabilirler ALLAH CC KORUSUN,kim kiminle belli değil,kısa tarihe bakıp kimler sefa içindeydi şimdi muhtemelen ortak davranıyorlardır,halk olarak dış saldırılara karşı ne yapılmalı ,panike gerek yok lakin halkı deprem gibi afet gibi savaşı da anlatılabilinir,sadece bu fakirin şu an aklına gelenler Devletimiz mutlaka düşünüyordur İNŞALLAH
  • İlkerİlker1 sa önce
    Burada amaç dünya kamuoyundan ,ortadogu da yasananlari gizlemek ve dikkatleri suni gundemler yaratarak sahte gerilimler üzerine çekmek..Bunun arkasında İsrail var ve tek amaçları Türkiye yı tamamen kuşatarak bölüp parçalamak..Sunu herkes kabul etsin , hazır ve uyanik olsun 3.dünya savaşı bu kadim topraklarda basliyacak.
  • hasan alihasan ali1 sa önce
    günaydın . burdaki plan ipek yolunu önlemek tamamiyle çin i kıskaca almak . pentagonun planı
  • AviniAvini1 sa önce
    İran İsrail'i tehditediyordu/ zaman içindendedostane ilişkili olduğu ortaya çıktı / devletler sahtecilik politika yürütüyor/yalançı kabadayı
  • GÜNGÜN1 sa önce
    Danışıklı kavga. ABD Kongresinden silah alımına onay için, ama başka bir yerde mesela pydye vermek için. ABDnin hırçın dış politikasını meşrulaştırmak için. O bölgede ABD ordusunun rahat gezmesi bahanesi için vs.
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