Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD ile İsrail'den sinsi plan! Onu öldürmek için...

ABD yönetimi, Tel Aviv yönetimiyle İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için anlaştı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 16:20
ABD ile İsrail'den sinsi plan! Onu öldürmek için...

İsrail'in Haaretz gazetesi, İran'ın Ortadoğu operasyonlarını yürüten General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi için ABD'nin İsrail'e yeşil ışık yaktığını bildiriyor.

Kuveyt gazetesi El Ceride'nin haberini sayfalarına taşıyan Haaretz, Washington ve Tel Aviv'in Süleymani'ye suikast için anlaşmaya vardığını yazdı. El Ceride, haberini İsrail'den güvenilir bir sözcüye dayandırıyor.
İsrail, üç yıl önce Süleymani'yi öldürmenin eşiğine gelmiş ancak ABD'nin Tahran'ı uyarması üzerine plan başarısız olmuştu. Söz konusu girişim, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında planlanmıştı. Bu olay, Washington ve ABD arasında özellikle istihbarat anlamında büyük bir kırılmaya yol açmıştı.

El Ceride, ayrıca İran'ın Suriye'deki iki numaralı ismi Muhammed Reza Felahzade'nin de İsrail hedefleri arasında yer aldığını aktarıyor.

Kuveyt gazetesinin haberi, zamanlama olarak da dikkat çekiyor. Haber, İran rejiminin günlerdir protestolara hedef olduğu bir dönemde yayınlandı.

Kudüs Kuvvetleri Komutanı Süleymani'nin yardımcısı, Kasım 2017'de Suriye-Irak sınırında öldürülmüştü. Terör örgütü IŞİD'in Suriye'de tuttuğu son ilçe olan Ebu Kemal'deki operasyona katılan Hayrullah Samadi'nin çıkan çatışmada öldüğü açıklanmıştı.

İran, Suriye'de Şam rejiminin yanında iç savaşa dahil oldu ve gelinen noktada özellikle Suudi Arabistan'la girdiği bilek güreşini kazanmış görünüyor. Irak'ta da binlerce Şii milis Kasım Süleymani'nin kontrolünde. 

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 16:20
  1. Kudüs Kuvvetleri Komutanı Süleymani
  2. Muhammed Reza Felahzade
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba sanıldı... Bakın içinden ne çıktı
    1. Bomba sanıldı... Bakın içinden ne çıktı
    2. Tüyler ürperten ifade: İçimdeki ses..
    3. ABD ile İsrail'den sinsi plan! Onu..
    4. Tolga Zengin'e müthiş teklif!
    5. Katar'a e-ihracatın yolu PTT ile açıldı
    6. Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    7. Yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı!
    8. Tatlıses soyadına kavuştu! Çıtak..
    9. ''Türkiye bizi açlıktan kurtardı''
    10. 'Alalı daha 3 gün olmuştu'
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabir ziyareti
    12. Rusya'dan 'İran'daki olaylarla ilgili..
    13. 4 PKK’lı terörist yataklarında böyle..
    14. 2018 yılının 3'te 1'i tatille geçecek
    15. Şehir efsanesi sanılıyordu! 4 bin..
    16. Belçika ve Hollanda toprak takası yaptı
    17. 4 bin yıllık yeraltı şehri keşfedildi
    18. Rusya S-400'lerle NATO'ya girdi
    19. Teknoşenlik'ten örnek proje..
    20. Demba Ba Süper Lig'e geri dönüyor
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    Gezi imamından skandal sözler: Helaldir bir şey olmaz
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    İran'da 'Gezi' provokasyonu! Ayaklanma çağrısı yaptı
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    Yeni yılda artık satılmayacak
    Yeni yılda artık satılmayacak
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    BM'den dünyayı endişelendiren açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?