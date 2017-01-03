ABD İdlib'de muhaliflere saldırdı

ABD, Suriye'nin İdlib kentinde muhaliflere ait bir karargahı bombaladı. Saldırıda 26 muhalif savaşçı hayatını kaybetti.

ABD İdlib'de muhaliflere saldırdı
Eklenme: 03 Ocak 2017, 19:07
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İdlib'e bağlı Sermede ilçesine bağlı Kefer Daryan köyünde bulunan ve Suriyeli muhalif gruplardan Şam'ın Fethi Cephesi'ne ait karargah bir B-52 tipi savaş uçakları ile vuruldu.

Şam'ın Fethi Cephesi'nin en önemli karargahlarından biri olarak gösterilen karargahta 26 savaşçının hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Suriye'de Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes ilan edilmiş, BM Güvenlik Konseyi'nde de ateşkes hakkındaki karar tasarısını kabul edilmişti.

Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı teröristler, ülkenin bazı bölgelerinde ateşkesi ihlal etmişti.

 
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