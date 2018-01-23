Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD heyeti apar topar Ankara'ya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyet, Suriye ve adli iş birliği gibi konularda görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

23 Ocak 2018 Salı 00:05
ABD heyeti apar topar Ankara'ya geldi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Savunma Bakanlığından yetkililerin de içinde bulunduğu heyet, Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında görüşmelerde bulunacak.

Heyet sabah ilk olarak Dışişleri Bakanlığına gidecek ve burada Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün başkanlığındaki Türk heyetiyle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde adli iş birliği gibi konular ele alınacak.

ABD heyeti daha sonra Genelkurmay Başkanlığına giderek burada toplantı yapacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway, Savunma Bakanlığı yetkililerinin "Afrin’deki durum dahil birçok ortak güvenlik konularını görüşmek üzere" ABD heyetiyle birlikte Ankara’da olduklarını açıklamıştı.

Afrin’deki PYD/PKK unsurlarının DEAŞ karşıtı koalisyonun ortakları olmadığına dikkat çeken Galloway, “Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz.NATO Müttefikimiz ve DEAŞ ile diğer terör örgütleri ile mücadele ortağımız Türkiye ile birlikte çalışmaya bağlıyız. ABD tarafından da yabancı terör örgütü olarak tanınan PKK’nın Türkiye’nin güvenliğini tehdit etmesi konusunda Türkiye ile zaten yakın çalışıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 00:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Vatan severVatan sever31 dk önce
    Sayın akit gazetesi yetkilileri bakın geri adım atarsa bizimkiler bu Reis için kötü olur halk asla amerikayı buişin içine ortak yapmasın bu puştt leş gargalarına güven olmaz millet buna şiddetle karşı amerikayı operasyona sokmasınlar bunu acilen iletin Reise. Sakınha.
  • Hasan BostanHasan Bostan33 dk önce
    Bizim müttefikimiz Rusya dır. Amerika değil. Çatlak Amerika başkanı ile değil, ciddi ve delikanlı olan Putin ile iş yapmalıyız.
  • abdoabdo51 dk önce
    bu gelenler hep yahudi dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suriye akıllarına yeni geldi... BM'den skandal 'Afrin' açıklaması!
  1. Suriye akıllarına yeni geldi... BM'den..
  2. Afrin'i protesto eden PKK yandaşlarına..
  3. ABD heyeti apar topar Ankara'ya geldi
  4. Muhalifler Türkmen Dağı'nda operasyon..
  5. TSK açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu
  6. Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
  7. Fatih Terim'den itiraf! 'Hayatımda çok..
  8. Sumudica ateş püskürdü!
  9. Sivas’ta "ByLock" kullanıcısı doktor..
  10. Garry Rodrigues: Attığım gol çok..
  11. Gecenin kahramanı Eren'den galibiyet..
  12. Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: İcazet..
  13. ÖSO, PYD/PKK militanlarını böyle esir..
  14. Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
  15. Manisa’da kamyonet ile otomobil kafa..
  16. Şahan'dan Fenerbahçe'ye gözdağı
  17. Ne işimiz var Afrin'de?
  18. Metan gazından zehirlenen uzman çavuş..
  19. Fransa'dan BMGK'da flaş açıklama!..
  20. Sivas'ta 10 kaçak Afgan yakalandı
Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
Dilipak: Türkiye bu saatten sonra...
TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
TSK'nın vurduğu teröristleri gömmeye başladılar!
10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
10 PKK'lı terörist böyle teslim alındı
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
7 yıl bekledi, bugün öldürdü!
ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...
ABD Savunma Bakanı'ndan 'Afrin' yorumu: Türkiye bizi...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 23.01.2018
Yeni başkan geldi! Terim istifa...
Yeni başkan geldi! Terim istifa...
Dünyada Türk ordusunun bir benzeri daha yok!
Dünyada Türk ordusunun bir benzeri daha yok!