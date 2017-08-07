ABD, Her Üç Haftada Bir 11 Eylülü Yaşıyor

Sivil Toplum Kuruluşları, Başkan Trump’ın ulusal acil durum ilan etmesini istiyor. Uyuşturucu Bağımlılığı ve Opioid Kriziyle Savaş adındaki STK tarafından yayınlanan son rapora göre her gün 142 Amerikalı aşırı doz sonucu ölüyor.

Bu da her üç haftada bir Amerika’da 11 Eylül saldırıları kadar uyuşturucuya bağlı ölüm yaşandığı anlamına geliyor.

Rapora göre aşırı dozdan ölenler her yıl silahlı suçlar ve trafik kazalarında ölenlerin toplamından daha fazla. Ölüme en çok neden olan opioid ise oksikodon ve eroin.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ulusal Uyuşturucu Tedbir İşleri İttifakı Genel Müdür Yardımcısı ‘opioid krizlerinden direk etkilenenlerin ya da opioid kriziyle kendi kendilerini etkileyenlerin kim olduğunu neredeyse herkes biliyor’ dedi.

Uyuşturucu Bağımlılığı ve Opioid Kriziyle Savaş Kurumu Amerika’daki opioid bağımlılığı nedeniyle ölenlerin dünyadaki en yüksek rakam olduğunu kaydetti.

Rapor Donald Trump’a sunulmak üzere Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından hazırlanan ortak komisyon tarafından hazırlatıldı.

Komisyon, uyuşturucuyla mücadele tedavilerinin genişletilmesini tavsiye ediyor ve her idari yetkilinin acil aşırı doz durumlarına müdahale edebilmek için nalokson (morfinin tipik antagonisti olan ilaç) taşımasını istiyor.