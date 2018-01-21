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ABD helikopteri düştü!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

21 Ocak 2018 Pazar 23:04
ABD helikopteri düştü!

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Kaliforniya'daki Fort Irwin'deki Ulusal Eğitim Merkezi'nden eğitim amaçlı havalanan AH-64 apache tipi helikopterinin kısa bir müddet sonra düştüğünü açıkladı. Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 23:04
  1. Kaliforniya
  2. AH-64 apache tipi helikopter
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