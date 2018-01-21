ABD helikopteri düştü!

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Kaliforniya'daki Fort Irwin'deki Ulusal Eğitim Merkezi'nden eğitim amaçlı havalanan AH-64 apache tipi helikopterinin kısa bir müddet sonra düştüğünü açıkladı. Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.