ABD hegemonyasına 'yuan' son veriyor!

Çin-Pakistan ittifakında geçtğimiz günlerde önemli bir gelişme kaydedildi. Karşılıklı ticarette ve finansal işlemlerde 'yuan' kullanımı kararı alan iki ülke, ABD hegemonyasına son vermek için büyük bir adım attı.

ALMANYA'DA DAHİL OLDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından Almanya Merkez Bankası (Deutsche Bundesbank) da Çin para birimi yuanı döviz rezervlerine dahil etme kararı aldıklarını belirtti. Böylece ABD'nin ekonomik hegemonyasının altı iyice oyulmaya başladı.