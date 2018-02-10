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ABD hedef saptırmaya çalışıyor

Terör örgütü DAEŞ'i besleyip büyüten ABD, bir Türk firmasına terör örgütüne insansız hava aracı parçaları tedarik ettiği iddiasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:57
ABD hedef saptırmaya çalışıyor

ABD bir skandala imza atarak Türkiye'de Yunus Emre Sakarya isimli iş adamının Profesyoneller Elektronik şirketine terör örgütü DAEŞ'e insansız hava aracı parçaları tedarik ettiği iddiasıyla yaptırım uygulama kararı aldı.

Amerika birleşik Devletleri, kendisi tarafından desteklendiği defalarca ispatlanan terör örgütüne yönelik başkalarını suçlamaya devam ediyor. Son olarak bir Türk firmasını da hedef alan ABD, Filipinler'de de DAEŞ' i mali ve maddi destek sağlamak suçundan Abdulpatta Escalon Abubakar'a, Somali'de de yine IŞİD'i destekleyen faaliyetleri nedeniyle Mohamed Mire Ali Yusuf ve şirketleri Liibaan Trading ile Al Mutafaq Ticaret Şirketi'ne yaptırım uygulandığını açıkladı.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 11:57
  1. daeş
  2. DAEŞ örgütü
  3. ABD
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