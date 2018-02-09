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ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti

ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarından sorumlu Generali Paul Funk, teröristlerle yaptığı görüşmelerin ardından PYD/PKK'ya destek veren Arap aşiretlerine de teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 11:37
ABD hain Arap aşiretlerini ziyaret etti

Irak'ı, Afganistan'ı karıştıran ABD bu sefer de kirli planlarını Suriye üzerinde uyguluyor. Daha önce Orta Doğu'yu bataklık haline getiren ABD, şimdi de Suriye'de PYD/PKK ve Arap aşiretlerini kullanarak çirkin emellerini hayata geçirmeye çalışıyor.

ARAP AŞİRETLERİNE ZİYARET

ABD'nin Suriye ve Irak'taki operasyonlarından sorumlu Generali Paul Funk, çarşamba günü üst düzey komutanları ile birlikte Münbiç'e gelmiş, beraberinde getirdiği basın ordusu ile propaganda faaliyetleri gerçekleştirmişlerdi.

Bölgede hayata geçirilmeye çalışılan kirli plan, plan ortaklarının birinin PYD birinin PKK olmasından zaten ortaya çıkıyordu, ancak bugün ortaya çıkan bir detay, bu kadarı da olmaz dedirtti. ABD'li General Funk'ın PYD/PKK'ya destek veren ve destek vermesi istenilen aşiretleri Münbiç'te bir araya getirdiği ve istişare toplantıları yaptığı ortaya çıktı.

ARAPLAR'DAN TÜRKİYE KARŞITI PROVOKATİF HAREKETLER

Amerikalı general Paul Funk başkanlığında bir heyet Münbiç'te terör örgütü PYD/PKK ve ona destek veren aşiretleri ziyaret ettiği ortaya çıkarken, bu durum "Araplar Türkleri yeniden sırtından vurdu" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Birinci Dünya savaşı'nda İngilizlere Orta Doğu kapısını aralayan Arap ihaneti, günümüzde de ABD, PYD/PKK bloğuna hizmet etmeye devam ediyor.

 

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:37
  1. Amerikalı general Paul Funk
  2. ABD
  3. PKK
  4. ARAP AŞİRTETLER

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