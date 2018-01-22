Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD 'güvenli bölge'ye gözünü dikti! Türkiye'ye flaş teklif

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 'Güvenli bölge için Türkiye ile birlikte çalışabiliriz' dedi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 19:32
ABD 'güvenli bölge'ye gözünü dikti! Türkiye'ye flaş teklif

ABD Dışişleri Rex Tillerson Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Tillerson, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını gidermek için birlikte neler yapılabileceğini görmek istediklerini belirtti.

İlerleyen saatlerde Tillerson'dan bir açıklama daha geldi. Suriye’nin kuzeybatısında oluşturulabilecek “güvenli bölge” konusunda ABD’nin Türkiye ile birlikte çalışmayı umduğunu belirten Tillerson, Reuters’ın aktardığı ifadelerine göre hem Ankara ile hem de “sahadaki güçlerle” bölgede nasıl istikrar sağlanabileceğine dair görüşmeler yaptıklarını belirtti. Tillerson, Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarına saygı gösterdiklerini yineledi.

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 19:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • cettocetto27 dk önce
    ABD Denilen pislikten uzak durun her işimize bulaştırmayın şunları kendilerini bi b*k sanıyorlar yakamızı sıyıralım artık.
  • Oguz KaanOguz Kaan29 dk önce
    Hayir sakin bu hataya düsmeyinYedigimiz kazik yeter artik. Madem bukadar kükredi Reis bunlarin kucagina nolur oturmayin artik
  • OrhanOrhan29 dk önce
    Aman ha! Sakın ha!
  • Oguz KaanOguz Kaan30 dk önce
    Hayir sakin bu hataya düsmeyinYedigimiz kazik yeter artik. Madem bukadar kükredi Reis bunlarin kucagina nolur oturmayin artik
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türk düşmanı KKTC'li vekile haddini bildirdiler!
  1. Türk düşmanı KKTC'li vekile haddini..
  2. Piyasalar hareketlendi! Afrin'e..
  3. Valilikten kritik yasak!
  4. Türkmen Dağı'na operasyon başlatıldı
  5. Erdoğan küçük misafirine bisiklet..
  6. Hain komutanın eşine şok!
  7. ABD 'güvenli bölge'ye gözünü dikti!..
  8. Hindistan'da 'şişede cin' satmaya..
  9. Rusya o bölgeleri vuruyor...
  10. Kayserispor Galatasaray maçında İlk..
  11. İşte öldürülen sözde yöneticiler!
  12. Bozdağ'dan Afrin açıklaması: Türkiye..
  13. Kara propaganda yapan HDP'li iki..
  14. Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
  15. Terör örgütü PKK yalvarmaya başladı
  16. Ceylanpınar'a ateş açan terörist böyle..
  17. 52 kişi ölmüştü... Bakın neden..
  18. Rejim ve Rusya o bölgeyi işgal etti
  19. AB'den flaş Afrin açıklaması
  20. Akar: Suriye'nin toprak bütünlüğüne..
Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
Gerilim tırmanıyor: 10 binler sokağa indi
İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
İran'dan skandal 'Afrin' açıklaması
'Türkiye ile ABD çatışabilir'
'Türkiye ile ABD çatışabilir'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
Mısır'dan skandal açıklama: Afrin harekatı...
Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü
Özel kuvvetler işi bitirdi! Hepsi öldürüldü