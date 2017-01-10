ABD Gülen'in iadesiyle ilgili tarih verdi

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Türkiye'nin defalarca iade çağrısı yapmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü Elebaşı Gülen'i iade etmemekte kararlı.

Konuyla ilgili son açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest'tan geldi. Earnest, Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin 20 Ocak'tan önce bir gelişme beklemediklerini söyledi.

Ernest, "Adalet Bakanlığı, Türk Hükümetinin yaptığı iade talebini destekleyecek ne gibi delillerin olduğunu tespit etmek için Türk muhataplarıyla birkaç aydır yakın bir şekilde çalışıyor" dedi.

ABD'li yetkililer FETÖ elebaşı Gülen'in iade edilmesi için gelinen aşamada "herhangi bir bilgimiz yok açıklamasını yapıyor."

Son olarak Earnest da terörist Gülen'in iade edilmesiyle ilgili "bilmiyorum" diyerek bir kez daha konuyu geçiştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nden terör örgütü PKK'ya ilişkin de açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu söyledi...

Ayrıca Kirby, teröre karşı Türkiye'nin verdiği mücadeleyi destekliyoruz açıklamasını yaptı.

Ancak, destek veriyoruz diyen ABD hükümeti terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan YPG'ye aralıksız olarak silah yardımını sürdürüyor.

Somut adımlar atmayarak, "Türkiye Amerika'nın önemli bir NATO müttefikidir" diyen ABD'li yetkililerin bu sözleri yine havada kalıyor...

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