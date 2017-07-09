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ABD güdümlü füze kruvazörü Boğaz'dan geçti! Askerler nöbet tuttu

ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü füze kruvazörü İstanbul Boğazı’ndan geçti.

09 Temmuz 2017 Pazar 18:18
ABD güdümlü füze kruvazörü Boğaz'dan geçti! Askerler nöbet tuttu

ABD Deniz Kuvvetlerine ait CG-66 borda numaralı USS Hue City isimli güdümlü füze kruvazörü İstanbul Boğazı’ndan geçti.

Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na giren savaş gemisi Karadeniz’e açıldı.

Savaş gemisine geçişi sırasında sahil güvenlik botları ve deniz polisleri eşlik etti.

Geminin güvertesinde askerlerin nöbet tuttuğu ve mürettebatın da etrafı izlediği görüldü.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 18:18
  1. abd savaş gemisi
  2. USS Hue City
  3. GÜNCEL Haberleri
  • AAAAAA30 dk önce
    Adamlar bizim boğazmızdan istanbulumuzun kalbinden geçiyor silah yüklü gemilerle uyanın ey yetkililer nöbet tutması gereken onlar değil bizleriz
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