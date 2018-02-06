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"ABD güçlerine karşı her an savaş çıkabilir"

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planları olduğunu söyledi. Buna karşılık, Irak Hizbullahı ise, Irak'ta ABD askerlerine karşı savaşın her an başlayabileceğini söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 22:45
"ABD güçlerine karşı her an savaş çıkabilir"

İbadi, Bağdat'ta Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, ABD güçlerinin ülkeden çekileceği iddialarına karşı, "ABD güçlerinin Irak'a gelip DEAŞ'a karşı savaşa yardım etmesi eski hükümetin (Nuri el-Maliki) talebiydi. Biz de bunu genişleterek uluslararası koalisyona dönüştürdük. Koalisyon güçlerinin DEAŞ sonrası Irak'tan kademeli olarak çekilmesi ve sayının düşürülmesi planımız var." dedi.

"HAVA DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Terör gruplarını sahada yendik ancak Suriye sınırından orayı korumamıza rağmen bize karşı tehdit devam ediyor." diyen İbadi, "Bu terör gruplarının hareketlerini izlemek için uluslararası güçlerden hava desteğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

İbadi, ülkesinin yeniden imarı için Kuveyt'te gelecek günlerde düzenlenecek konferansa değinerek, Türkiye, İran, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ülkelerle ekonomik ilişkileri geliştirdiklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini kaydetti.

IRAK HİZBULLAHI: IRAK'TAKİ ABD GÜÇLERİNE SAVAŞ HER AN BAŞLAYABİLİR

Öte yandan Irak'ta Şii milis gücü "Irak Hizbullah"ı Askeri Sözcüsü Cafer el-Hüseyni, yaptığı basın açıklamasında, "Irak'taki ABD güçlerine savaş her an başlayabilir. Bu sefer hiçbir ara buluculuk Amerikalıların işine yaramayacak." diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 22:45
  1. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi
  2. ABD
  3. Irak
  4. ABD GÜÇLERİ

YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt1 sa önce
    ne yapacaksınız savaşıp ta ya....köle olarak yaşayın işte....müslümanların yüzkaraları....
  • SahinSahin1 sa önce
    Hizbullahta abd gibi itler sürüsü
  • EmirdagliEmirdagli1 sa önce
    Haydi hibullah bizim yapamadigimizi sen yap bitirin su itleri
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