Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD gördüğü yerde vuracak!

ABD Savunma Bakanlığı insansız hava araçlarıyla ilgili bir düzenlemeye gitti. Buna göre ABD'deki tüm askeri üslere yaklaşan İHA'lar düşürülebilecek. Ancak söz konusu düzenlemenin içeriği gizli tutuluyor.

08 Ağustos 2017 Salı 11:01
ABD gördüğü yerde vuracak!

Pentagon, ülkedeki askeri üslere yaklaşan özel veya ticari insansız hava araçlarının düşürülmesine olanak sağlayan bir düzenleme yaptı.
  
Pentagon’dan yapılan açıklamada, Bakanlığın askeri üslere yakın  uçurulan İHA’lara karşı bir düzenlemeyi hayata geçirdiği ve söz konusu düzenlemenin gizli kalacağı belirtildi.

Açıklamada, “Savunma Bakanlığı,  personeline, önemli tesis ve kritik unsurlara tehdit teşkil eden insansız hava  araçlarına karşı neler yapabileceğini anlatan spesifik ve gizli bir politika  yayınladı” ifadesi yer aldı.

Tüm İHA uçuşlarının 'ABD Federal Havacılık Yönetimi' tarafından belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, bunun  dışında yapılan uçuşların yetkisiz olduğu belirtildi.

Askeri üslerin çevresinde izinsiz İHA kullananlara nasıl bir ceza uygulanacağı bilinmese de Pentagon'un yargılama süreciyle ilgili açıklaması dikkat çekti. 

Buna göre "Askeri tesisler üzerinde gerçekleştirilen yetkisiz İHA uçuşları  konusunda sivil adli soruşturma ve yargılama süreçlerini destekliyoruz. Kuvvet  koruma tedbirlerine girmeyeceğiz ancak Bakanlık personelinin kendini koruma hakkı saklı bulunuyor" denildi.

Pentagon Sözcüsü Albay Jeff Davis, düzenlemenin içinde İHA’ların düşürülmesi, indirilmesi ve el konulmasının bulunduğunu ifade etti.

Davis, “ABD’de özel ve ticari İHA kullanımının artması tesislerimizin  güvenliği, havacılık ve insanların güvenliği ile ilgili kaygılara yol açıyor”  dedi.

Amerikan ordusunun ABD'de 130 askeri üssü bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 11:01
  1. Pentagon
  2. İHA
  3. ABD
  4. insansız hava aracı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"
    1. "Din adına efelik TASLAMAN hiçbiriniz!"
    2. ABD gördüğü yerde vuracak!
    3. Cep telefonlarına TRT zammı geldi
    4. FETÖ'nün o kadroları halen aktif..
    5. LYS tercih sonuçları bugün..
    6. Pentagon'dan İHA düzenlemesi!
    7. Erzurum'da halk seferber oldu... 3 gün..
    8. Almanya’dan ‘Tek tip kıyafet’..
    9. ODA TV'nin Sinop'taki tetikçisinden..
    10. Kenya sandık başında!
    11. HDP'li başkana hapis cezası!
    12. Galatasaray'da sürpriz Selçuk kararı!
    13. Samsun’da otomobil fiyatına kurbanlık..
    14. Fenerbahçe'den Madrid seferi! Golcü..
    15. 16 yıl sonra tespit edildi!
    16. Binlerce öğrenci bekliyor... ÖSYM..
    17. Kocaeli'de polisin silahından çıkan..
    18. Gaziantepspor'un yeni başkanı belli..
    19. Darbeci FETÖ'cülerin yeni hedefi..
    20. Almanya'da büyük rezalet! Çöp..
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    ABD bayraklı hedefi füzeyle vuruldu
    ABD bayraklı hedefi füzeyle vuruldu