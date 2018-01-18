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ABD'nin açıklamasına Hükümetten ilk açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarıyla ilgili Hükümetten ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:30
ABD'nin açıklamasına Hükümetten ilk açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın açıklamalarını genel itibarıyla bakıldığında önemli bir beyan olarak nitelendirerek, "Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz." dedi.

Bakan Gül, ABD'nin "Sınır birliği kurmayı düşünmüyoruz ama yerel güçleri eğitmeye devam edeceğiz" açıklaması tatmin edici mi? sorusuna "Türkiye sınır güvenliğini sağlamada muktedir ülkedir. Sınırlarını ve güvenliğini tehdit edecek hiçbir oluşuma Türkiye asla sessiz kalamaz. Böyle bir açıklamanın yapılması önemli bir beyan. ABD'nin göndermiş olduğu silahların tekrar iade edilmesi lazım." cevabını verdi.

"TÜRKİYE'YE AÇIKLAMA BORCUMUZ VAR"

"Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberleriyle ilgili konuşan Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:30
  1. Abdulhamit Gül
  • RecepRecep15 dk önce
    Türkiye geri adım atamazsın.
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