İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD Genelkurmay Başkanı'ndan YPG'ye silah açıklaması

ABD ve Türk savunma bakanları önümüzdeki hafta YPG'ye sağlanan silahlar hakkında Avrupa'da görüşecek.

20 Haziran 2017 Salı 11:48
ABD Genelkurmay Başkanı'ndan YPG'ye silah açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun en üst düzeyinden, Türkiye açıklaması geldi.

Amerikan Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Türk mevkidaşı Fikri Işık'ın önümüzdeki hafta bir araya geleceğini söyledi.

Amerikan Genel Kurmay Başkanı Dunford'a, basınla bir araya geldiği toplantıda, terör örgütü PYD'nin silahlı kolu YPG'ye sağlanan silahlar ve Türkiye'nin tepkisi soruldu.

NATO müttefiki Türkiye'nin kendileri için önemli olduğunu belirten Dunford, Amerikan ve Türk Savunma Bakanlarının önümüzdeki hafta Avrupa'da görüşeceklerini duyurdu.

Ankara ile yakın irtibat halinde olduklarını belirten Amerikan Genel Kurmay Başkanı, Savunma Bakanlarının görüşmesinde, YPG'ye sağlanan silahlar hakkında bilgi verileceğini belirtti.

Söz konusu silahların yalnızca Rakka'da kullanılacağını ifade eden Dunford, silahların türlerinin de Türkiye'ye bildirildiğini sözlerine ekledi. 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 11:48
  1. ABD YPG silah yardımı
  2. ABD Genelkurmay Başkanı YPG
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe,Everton'un Belçikalı yıldızını istiyor
    1. Fenerbahçe,Everton'un Belçikalı..
    2. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    3. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    4. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    5. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    6. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    7. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    8. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    9. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    10. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    11. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    12. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    13. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    14. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    15. Katar eski başbakanından Türkiye..
    16. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    17. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    18. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    19. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    20. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!