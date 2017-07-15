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ABD gazetesinde FETÖ rezaleti!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Amerikan Wall Street Journal gazetesi, FETÖ lideriyle yaptığı röportajla yeni bir skandala imza attı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:11
ABD gazetesinde FETÖ rezaleti!

ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde FETÖ lideriyle yaptığı röportajı yayınladı. Gazete kullandığı fotoğraflarla adeta FETÖ'nün değirmenine su taşıdı.

TÜRK HALKINA HAKARET

Wall Street Journal gazetesine konuşan Gülen, darbe girişimine hiç karışmadığını iddia etti. Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan Gülen, Türk halkına da hakaret etti. Gülen, ‘Türk toplumunun bazı kesimleri düşünme yeteneğini kaybetti” dedi.

Gülen için ‘saygıdeğer’ ve ‘saygın’ ifadelerini kullanan Wall Street gazetesi Gülen’in ılımlı İslam için önemli bir güç olduğunu savundu. 

FETÖ'CÜLERE MESAJ!

Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor. 

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASTI

Ayakkabılarıyla seccadeye basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası.

ŞEHİT KELİMESİNİ KULLANMADI

15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği o fotoğraflar:

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:11
  1. FETÖ
  2. GÜNCEL Haberleri
  • KaanKaan12 dk önce
    Tam bir su katılmamış puşt....
  • vatansevervatansever16 dk önce
    O ayakkabilarini alirim......gerisini sen anlarsin hain k.pek...bu zavallayi kelime bile yazdigina degmez de..buna hala inananlara aptal ve enayilere ne demeli?
  • MehmetMehmet17 dk önce
    Sentescilli papazsın senhıristiyansınÇünkü sen katilsin ve tescilli teröristsinSözde İmamlıktanpapazlığageçtin Sözde Müslümanlıktan hıristiyanlığı seçtin Papaz ne zaman seccadede kıyama durmuşturPa paz pa paz papazsın
  • HasanHasan28 dk önce
    Yav niye Rusyanın yaptığı gibi bu iblis papazı vurdurmuyor devlet!!!! Ah Abdullah Çatlı ah tam yeri......
  • Dursun yilmazDursun yilmaz38 dk önce
    Hayalperest feto
  • MuratMurat39 dk önce
    Bahçeli yimi tehdit ediyor bu melun.....
  • Hakan Hakan 39 dk önce
    Bu adiler başimiza bir iş getirecek
  • Levent 15Levent 1545 dk önce
    Ben diyorum bu yaratık "DECCAL" ,..Siz O' ndan "ŞEHİT" kelimesi bekliyorsunuz..
  • Meryem ÖktenMeryem Ökten54 dk önce
    Soysuz!
  • AliAltunAliAltun1 sa önce
    Şeytan mı girmiş bunun içine
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