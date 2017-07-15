ABD gazetesinde FETÖ rezaleti!

ABD'nin en çok satan gazetesi Wall Street Journal, 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümünde FETÖ lideriyle yaptığı röportajı yayınladı. Gazete kullandığı fotoğraflarla adeta FETÖ'nün değirmenine su taşıdı.

TÜRK HALKINA HAKARET

Wall Street Journal gazetesine konuşan Gülen, darbe girişimine hiç karışmadığını iddia etti. Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapan Gülen, Türk halkına da hakaret etti. Gülen, ‘Türk toplumunun bazı kesimleri düşünme yeteneğini kaybetti” dedi.

Gülen için ‘saygıdeğer’ ve ‘saygın’ ifadelerini kullanan Wall Street gazetesi Gülen’in ılımlı İslam için önemli bir güç olduğunu savundu.

FETÖ'CÜLERE MESAJ!

Röportajda kullanılan fotoğraflardaki detaylar açıkça FETÖ üyelerine mesaj niteliği taşıyor.

SECCADEYE AYAKKABIYLA BASTI

Ayakkabılarıyla seccadeye basan FETÖ lideri, dini gelenekleri ayaklar altına alırken odadaki televizyondaki yazı ise tam bir ihanet vesikası.

ŞEHİT KELİMESİNİ KULLANMADI

15 Temmuz darbecisinin planlayıcısı olduğu halde 15 Temmuz'u sözde kınayan bir mesaj da yayınlayan FETÖ elebaşının mesajında bir kez bile şehit kelimesini kullanmaması da gözlerden kaçmadı.

İşte sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği o fotoğraflar: