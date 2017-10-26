ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Esed ailesinin saltanatının sona erdiğini ve asıl önemli olan konunun bunun nasıl olacağı" olduğunu söyledi.26 Ekim 2017 Perşembe 21:43
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beşar Esed'in herhangi bir rolünün olmadığı bütünleşmiş bir Suriye istediklerini söyledi.
BM elçisi Staffan de Mistura ile görüşen Tillerson, sonrasında basın mensuplarına verdiği demeçte, "Esed ailesinin saltanatının sona erdiğini ve asıl önemli olan konunun bunun nasıl olacağı" olduğunu söyledi.