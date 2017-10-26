ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Beşar Esed'in herhangi bir rolünün olmadığı bütünleşmiş bir Suriye istediklerini söyledi.

BM elçisi Staffan de Mistura ile görüşen Tillerson, sonrasında basın mensuplarına verdiği demeçte, "Esed ailesinin saltanatının sona erdiğini ve asıl önemli olan konunun bunun nasıl olacağı" olduğunu söyledi.