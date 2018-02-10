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ABD Esed'in generalini öldürdü

ABD savaş uçaklarının Suriye ordu birliklerini vurduğu saldırıda Esed'in generali Haydar'ın da öldüğü açıklandı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 09:12
ABD Esed'in generalini öldürdü

ABD ile Suriye'deki Şam rejiminin karşı karşıya geldiği büyük çatışmada Beşar Esad'ın bir generalinin öldüğü ortaya çıktı. General Yusuf Ayaş Haydar'ın öldüğü, gece saatlerinde açıklandı.

Yerel kaynaklar, Deyr ez Zor çevresinde tarafların gece saatlerinde yeniden çatışmaya girdiğini bildiriyor. Esad'a bağlı birlikler ve Hizbullah milislerinin hafta içinde Deyr ez Zor'daki bir YPG/ABD üssüne saldırıya geçmesi üzerine, Amerikan savaş uçakları havalanmıştı. Tankların da yer aldığı yaklaşık 500 kişilik rejim güçlerini bombalayan ABD, en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi destekleyen ABD, iç savaş ülkesinde ilk kez bu çapta bir saldırı ile yüz yüze geldi. Bir diğer terör örgütü IŞİD'in bölgeden çıkarılmasıyla 2017 sonbaharında Deyr ez Zor çevresine yerleşen YPG'liler, halihazırda ABD desteğiyle ülkenin en önemli petrol sahasını kontrol ediyor

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 09:12
  1. ABD
  2. Esed rejimi

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  • gökhangökhan56 dk önce
    suriye rusyanın hava savunma sistemi s-300 leri var ama gelin görünki ne hikmetse istedikleri zaman bi siyonist teröristler bi abd li teröristler bombalayıp gidiyor .... ne ayak ?
  • ŞABAN ŞABAN 1 sa önce
    GEBERDİİİİİİ...ŞİMDİ HESAB ZAMANI ...... O KADAR MASUMUN KANININ CEZASINI ÇEK.....
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