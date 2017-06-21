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ABD: El Türki'yi öldürdük

ABD, terör örgütü DEAŞ’ın sözde başvaizi olarak bilinen Türki El Binali adındaki teröristin, Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinin Mayadin ilçesinde bir hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:55
ABD: El Türki'yi öldürdük

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, kendisini terör örgütü DEAŞ'ın sözde başvaizi olarak tanımlayan El Binali'nin 31 Mayıs'taki hava saldırısında öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"El Binali, yabancı terörist devşirmede ve dünya çapında saldırıları azmettirmede kilit bir rol oynuyordu. 2014'ten beri DEAŞ'ın sözde başvaizi olarak katliamlar ve diğer vahşetleri teşvik etmek adına propaganda yapıyor, halifeliğin kurulmasını meşrulaştırıyordu ve Ebu Bekir El Bağdadi'nin en güvendiği isimlerden biriydi."

Açıklamada El Binali'nin, DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye biat çağrısında bulunmanın yanı sıra örgütün yabancı terörist devşirmesine de katkı sağladığına dikkat çekildi.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:55
  1. ABD
  2. İHA
  3. SURİYE
  4. DEAŞ
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