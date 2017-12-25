ABD el koydu, Rusya erişim istiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığının düzenli olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın Washington Büyükelçiliğine erişimi için talep gönderdiği bildirildi.25 Aralık 2017 Pazartesi 10:49
Zaharova Rossiya 1 TV kanalına yaptığı açıklamada, "Ayda birkaç kez ABD Dışişleri Bakanlığına büyükelçilik binasına erişim için talep gönderiyoruz. Devlet başkanının bu yöndeki talimatının gerçekleştirilmesi için hukuki eylemler yürütülüyor" dedi.
Davaların perspektiflerine ilişkin soru üzerine Zaharova, Bu sürecin önemini dikkate alınca, resmi olarak açıklama yapamayız" derken, imkan oluştuğunda bilgi verileceğini söyledi.