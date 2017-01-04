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ABD El Bab'da destek için Türkiye'ye şart koştu

ABD'li bir savunma yetkilisi terör örgütü DEAŞ’a karşı yürütülen El Bab operasyonunda Türkiye'ye destek vermek için terör örgütü PYD unsurlarına ayrıcalık istediklerini itiraf etti.

ABD El Bab'da destek için Türkiye'ye şart koştu
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:22
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ABD'li Savunma Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı Suriye'nin El Bab kentinde gerçekleştirdiği operasyona bazı etkin yardımlar yapmayı teklif ettiğini, bu konuda görüşmelerin devam ettiğini iddia etti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, AA muhabirine, ABD'nin El Bab operasyonuna destek vermeyi teklif ettiğini, öte yandan bunun için bazı koşullar öne sürdüğünü savundu.

"PYD/PKK'YA MÜDAHALE ETMEYİN"

Savunma Bakanlığı yetkilisi, yardımlara karşılık talep edilen koşullara ilişkin soruya, PYD/PKK unsurlarına müdahale edilmemesini talep ettikleri imasında bulundu.

 
EtiketlerABD'li Savunma BakanlığıABDEl BabPKKPYD
HABER YORUMLARI
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Ali Bayram

Şerefsiz abd,Ulan biz size vuruyoruz haberiniz yok,ortadoğuda gebereceksiniz inşallah.

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yavuz

Hiç şaşırmadık abd denen ülkenin kuruluşu varolması teröre ihanete cinayetlerle dayalı( .tek bir örnek vermek istiyorum kızıl derililerle güya barış yapıyorlar onlara hediye olarak verdikleri battaniyelere çiçek mikrobu bulaştırıyorlar)

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Sedat US

Abd o pis kanlı ellerini çeksin yeter. Parlayan güneşimize gölge olmasın yeter...

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Ramazan

Şimdiye kadar zaten TSK burada başarılı şekilde devam ediyor. Bu pisliklerin de bu işe girmesinin ne anlamı var. Bu ısrar da ya bizimkiler bizi kandırıyor bize yalan söylüyor ya da abd nin ne olduğunu halen anlamadılar.O zaman birileri anlatsın.

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Müslim bin safa

Eğer kabul ederse bu iş olmaz çünkü ABD anladı 5 sene içinde; onların 40 yıldır kutduğu tüm örgütleri bitircez inşaALLAH hiç değilse bi ikisi kalsın düşüncesindeler yardım istemek dahi hata yardım ederlerse fitne yuvası olur onların olduğu yer

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Sofuoğlu

HAÇLILARIN BABASI TÜM TERÖRİSTLERİN HAMİSİ, BÜYÜK ŞEYTAN AMERİKA,senin müttefikliğin de,ortaklığın da yerin dibine geçsin!

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Zehra Tezcan

S...IR GIT O. COCUGU!!!! 

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Musa

gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz!!!

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Yusuf

Bizde bu kendini begenmislere karsi incirlik ussunu kapatmassak yaziklar olsun bize.

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osmanoğlu2023

...duman vurmuşam sizin şartlarınıza

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