ABD droneleri o bölgeyi vurdu
Afganistan Pakistan sınırındaki aşiretler bölgesi Kurram Agency’de düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.26 Aralık 2017 Salı 18:00
Pakistanlı haber ajansı Dawn, görgü tanıklarının drone saldırısıyla hedef alınan araçtaki iki kişinin öldüğünü söylediğini aktardı.
Saldırının adresi, Kurram’daki Mata Senger bölgesi oldu.
Geçtiğimiz Pazartesi de aynı bölgede ABD hava kuvvetleri, yine drone saldırısını düzenlemişti. Bir yerleşkeyi hedef alan saldırıda herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.
ABD, Afganistan Pakistan sınırındaki aşiretler bölgesinde düzenlediği drone saldırılarıyla Taliban ve El Kaide üyelerini hedef alıyor.