ABD droneleri o bölgeyi vurdu

Pakistanlı haber ajansı Dawn, görgü tanıklarının drone saldırısıyla hedef alınan araçtaki iki kişinin öldüğünü söylediğini aktardı.

Saldırının adresi, Kurram’daki Mata Senger bölgesi oldu.

Geçtiğimiz Pazartesi de aynı bölgede ABD hava kuvvetleri, yine drone saldırısını düzenlemişti. Bir yerleşkeyi hedef alan saldırıda herhangi bir can kaybı rapor edilmedi.

ABD, Afganistan Pakistan sınırındaki aşiretler bölgesinde düzenlediği drone saldırılarıyla Taliban ve El Kaide üyelerini hedef alıyor.