ABD Donanmasında büyük skandal!

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ABD'nin San Diego şehrindeki federal mahkemede görülen davada "donanmada rüşvet iddiaları" çerçevesinde ifade veren deniz yüzbaşı Misiewicz, "rüşvet, lüks otel masrafları, cinsel ilişkiye girdiği kişilerin parasının ödenmesi, Lady Gaga konseri bileti" gibi birtakım çıkarlar karşılığında "donanmaya ait gizli bilgileri sızdırmaktan" suçlu bulundu.

Misiewicz, donanmaya ait bazı gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle 40 ay hapis cezasına çarptırıldı.

BOYUTLARI BÜYÜYOR

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Donanmasında 2013'te ortaya çıkan ve bugüne kadar 100 civarında personelin soruşturma geçirmesine neden olan "büyük rüşvet skandalı"nın boyutları büyüyor.

İlk olarak 21 Ocak'ta, yine San Diego'daki mahkemede Daniel Layug adlı donanma personeli "rüşvet" iddialarından suçlu bulunmuştu. Layug'un ardından Misiewicz, "rüşvet skandalına" adı karışan yüksek rütbeli ilk donanma personeli olarak kayıtlara geçti.

Aynı dava çerçevesinde başka donanma askerlerinin de önümüzdeki aylarda ceza alacakları belirtildi.

SİNGAPUR MERKEZLİ ŞİRKET

Rüşvet iddialarının merkezinde ise, 25 yıldır Pasifik bölgesine giden ABD Donanmasına ait gemilerin ihtiyaçlarını tedarik eden Singapur merkezli Glenn Defense Marine Asia adlı şirketin yer aldığı kaydedildi.

Misiewicz'in, 2011-2012 yıllarında ABD'nin Japonya'daki 7. Filo operasyonlarında etkili olduğu ve bu yıllarda Asya-Pasifik bölgesine giden donanma gemilerinin hangi limanlarda durup hangilerinde durmayacaklarını belirlemede yetkili olduğu belirtildi.

Bu kararlarında Glenn Defense Marine Asia ile yakın iş birliği halinde çalışan ve şirketin yönettiği limanlara gemileri yönlendiren Misiewicz, "Gemilerin rotalarını şirkete sızdırdığını ve bu dönemde birçok kez rüşvet aldığını" kabul etti.

20 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI

Mahkemede savcılar, şirketin Pentagon'u yaklaşık 20 milyon dolar dolandırdığını iddia etti. Açıklamada, Asya'daki limanları ziyaretleri sırasında ABD Donanmasına ait gemilerin ihtiyaçlarını karşılarken fazladan faturalandırıldığı bilgisine yer veridi.

Misiewicz'in itiraf ettiği rüşvetler arasında, 2012 yılında şarkıcı Lady Gaga'nın Tayland'daki konserine şirketin patronu Leonard Glenn Francis tarafından 5 kişilik bilet temin edilmesi de mahkeme kayıtlarına geçti.

Şirketin üst yöneticisi Francis, Adalet Bakanlığının yürüttüğü soruşturmada suçunu kabullenerek, iş birliği yapmayı kabul etmişti.