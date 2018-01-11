ABD Dışişleri'nden İran'a çok sert mesaj
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Suriye'deki etkisini yok etmek amacıyla ABD'nin 'sert yaptırımlar' uygulayacağı belirtildi.11 Ocak 2018 Perşembe 19:24
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu Yardımcı Asistanlığı görevini yürüten David Satterfield, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, ABD'nin Suriye'deki İran etkisini yok etmek ve ülkeden İran destekli güçleri çıkarmak amacıyla sert yaptırımlar uygulamayı planladığını kaydetti.