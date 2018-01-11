Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD Dışişleri'nden İran'a çok sert mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Suriye'deki etkisini yok etmek amacıyla ABD'nin 'sert yaptırımlar' uygulayacağı belirtildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 19:24
ABD Dışişleri'nden İran'a çok sert mesaj

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yakın Doğu İlişkileri'nden sorumlu Yardımcı Asistanlığı görevini yürüten David Satterfield, konuya ilişkin bir soruya verdiği cevapta, ABD'nin Suriye'deki İran etkisini yok etmek ve ülkeden İran destekli güçleri çıkarmak amacıyla sert yaptırımlar uygulamayı planladığını kaydetti.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 19:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Putin'e: Bu işi bir an önce durdurun!
    1. Erdoğan'dan Putin'e: Bu işi bir an..
    2. Putin ile flaş görüşme: İHA..
    3. Yemen ile ilgili bilmeniz gereken 13 şey
    4. HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği..
    5. Devrimin yıl dönümünde yine karıştı
    6. İdlib'de karşı saldırı başladı
    7. Fransa'da bebek maması paniği devam..
    8. ABD Dışişleri'nden İran'a çok sert mesaj
    9. Türkistan İslam Partisi'nden İdlib..
    10. Van’da korkutan deprem
    11. ABD askerlerine saldırıyı..
    12. 7 İran askeri öldürüldü
    13. TUS ve STS başvuruları başladı
    14. Katar'dan bir İdlib açıklaması daha
    15. Bu sefer doktorlar greve başladı...
    16. Kanada'yı ABD şikayet etti
    17. 20 ilde başladı, 61 il için tarih..
    18. Başörtüsü iğnesi yüzünden sınavı iptal..
    19. Avusturya'dan Türkiye açıklaması:..
    20. Rus üssüne saldıran İHA'lar o ülkede..
    Ahmet Türk kararını açıkladı! Demirtaş'ın yerine...
    Ahmet Türk kararını açıkladı! Demirtaş'ın yerine...
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    CHP'li vekile böyle sarıldı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    Gökçek: Sözcü'de yazmak isterim, çok maaş da...
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 11.01.2018
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    Yer İzmir’de bir lise… 20 kız öğrenci bu 2 kız öğrenciyi… Kan donduran olay!
    İşte Rusları vuran İHA'lar
    İşte Rusları vuran İHA'lar