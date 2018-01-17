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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Afrin'in vurulduğu bilgisi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "SDG (PYD/PKK) ile yaptığımız herhangi bir faaliyet Suriye'nin iç işiyle alakalıdır" dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 09:34
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert: Afrin'in vurulduğu bilgisi yok

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert günlük basın toplantısında, Türkiye’nin Afrin’deki YPG mevzilerini vurduğuna dair haberleri doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Nauert’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’den kurulacak sınır gücünü ‘terör ordusu’ olarak nitelendiği hatırlatılarak Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi söz konusu olursa ABD’nin ne yapacağı da soruldu.

‘Türkiye çok önemli ve değerli bir NATO ülkesi’ diyen Nauert, bugün Vancouver’da ABD Dışiişleri Bakanı Tillerson ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun görüşeceğini hatırlattı.

Nauert, “ABD’nin Suriye’de olmasının sebebi DEAŞ’la mücadele. Suriye’deki bütün faaliyetlerimiz bu ülkenin içine yöneliktir” dedi.

'TÜRKİYE DEĞERLİ BİR NATO ÜYESİ'

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert Türkiye’nin Afrin’deki YPG mevzilerini vurduğuna dair haberleri doğrulayacak bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Nauert’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SDG’den kurulacak sınır gücünü ‘terör ordusu’ olarak nitelendiği hatırlatılarak Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi söz konusu olursa ABD’nin ne yapacağı soruldu. “Türkiye çok önemli ve değerli bir NATO ülkesi” diyen Nauert, özetle şöyle konuştu:

“Suriye Demokratik Güçleri ile müdahil olduğumuz faaliyetlerin hepsi Suriyesınırlarının içinde. Özelikle vurgulamak isterim; sadece sınırların içinde. Önemli olan DEAŞ’ı yenmek. Biz – ki biz derken 72 üyeli DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonu kastediyorum – DEAŞ’ın daha önce olduğu gibi kök salmasını ve Suriye’yi daha da istikrarsız bir hale getirmesini engellemeye çalışıyoruz.”

Freedom House raporunda Türkiye’nin ‘özgür olmayan ülkeler’ kategorisine düşürülmesinin sorulması üzerine ise Nauert, “Freedom House raporunun farkındayız. Uzun zamandır Türkiye’deki bazı gelişmelerden duyduğumuz endişeyi dile getiriyoruz. Türk hükümetinin kendisi gibi düşünmeyenleri ve ifade özgürlüklerini hedef alan eylemleri konusund endişeliyiz” dedi.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 09:34
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  3. Afrin
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