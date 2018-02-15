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ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

15 Şubat 2018 Perşembe 17:55
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson Ankara'da

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, 15-16 Şubat 2018 tarihlerinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın Konuk Bakan ile gerçekleştireceği ikili görüşmelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin ortak gündeminde öne çıkan konular ele alınacak ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacaktır. Ziyaret kapsamında Bakan Tillerson’ın Sayın Cumhurbaşkanımızca da kabul edilmesi öngörülmektedir." açıklaması yapılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyareti öncesi "ABD hiçbir zaman YPG'ye ağır silah vermedi. Hiç ağır silah vermedik, bu yüzden geri alınacak şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak" açıklaması şoke etkisi yarattı.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 17:55
  1. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  4. ABD

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn2 sa önce
    niye geldin defoooollll pensilvanyaya tillerson
  • abdoabdo3 sa önce
    ben olsam hiç görüşmem yada çok soğuk karşılarım
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