ABD diken üstünde! Kuzey Kore Alaska'yı vurabilecek füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.40’ta başkent Pyongyang’ın yakınındaki Banghyon üssünden fırlatılan füze 930 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi’ne düştü.

40 DAKİKA HAVADA KALDI

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga da füzenin 40 dakika süreyle havada kaldığını ve Japonya’nın Japon Denizi’nde ekonomik hak iddia ettiği bölgeye düştüğüne dikkati çekti. Kuzey Kore daha önce dört kez Japonya’nın Japon Denizi’ndeki ‘muasır ekonomik bölgesi’ni hedef almıştı.

‘KUZEY KORE’NİN FIRLATTIĞI FÜZE ALASKA’YA ULAŞABİLİR’

AFP’nin aktardığına göre, fırlatılan füze, ABD’nin en batı eyaleti olan Alaska’ya ulaşabilir. Kuzey Kore ise sabah saatlerinde bir açıklama yaparak bugüne kadarki ilk kıtalararası balistik füze denemesini yaptığını ve denemenin başarılı olduğunu duyurdu. Fırlatılan füzenin Hwasong-14 olduğu belirtildi.

TRUMP: BU ADAMIN YAPACAK DAHA İYİ İŞİ YOK MU?

ABD Başkanı Trump da her zaman olduğu gibi tepkisini Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla gösterdi.

İsim vermeden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la ilgili olarak “Bu adamın yapacak daha iyi bir işi yok mu?” diye soran Trump, mesajını şöyle sürdürdü: “Güney Kore ve Japonya’nın buna daha fazla dayanacağına inanmak zor. Belki de Çin, Kuzey Kore’ye ağır baskı yapar ve bu saçmalığa kesin olarak son verir.”

ABD'NİN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'NDE ATILDI

Öte yandan Kuzey Kore’nin ilk kıtalararası füze denemesini ABD’nin en önemli bayramlarından 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde fırlatması da dikkat çekti. Üstelik bu, Kuzey Kore’nin ABD Bağımsızlık Günü’nde yaptığı ilk füze denemesi değil. Pyongyang 2006 ve 2009’da da 4 Temmuz’da deneme yapmıştı.