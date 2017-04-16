ABD, dibimize 50 bin asker gönderiyor

Bloomberg’in iddiasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General H.R. McMaster, Beyaz Saray’ı Suriye’ye onbinlerce Amerikan askerini gönderecek bir plana ikna etmeye çalışıyor.
YÖNETİM UZLAŞMA ARAYIŞINDA
Trump’ın danışmanlarının DEAŞ stratejisinde uzlaşamadığı belirtiliyor. İddiaya göre Savunma Bakanı James Mattis, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve CENTCOM komutanı General Joseph Votel, Suriye’ye daha fazla konvansiyonel birlik göndermeye karşı çıkıyor. Yine Trump’ın üst düzey danışmanlarından Stephen Bannon’un, McMaster’i “yeni bir Irak savaşı çıkartmakla suçladığı” da söyleniyor. Haberde görüşlerine yer verilen ABD’li yetkililer, Fırat Nehri bölgesine gönderilecek Amerikan askerlerinin sayısının 50 bine ulaşabileceğini belirtiyorlar.