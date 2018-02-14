ABD destekli özel komando birliği ile çatıştılar
Taliban Hareketi, Amerika Birleşik Devletleri ABD Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen Afgan Milli Ordusunda görevli Özel Komando Güçleriyle çatışmaya girdi.14 Şubat 2018 Çarşamba 19:50
Afganistan’ın kuzey vilayeti Tehar’da yaşanan çatışmalarda 12 Özel Komando askeri ölürken çok sayıda komando da yaralandı.
ABD Hava Kuvvetlerinin destek verdiği Milli Ordu askerleri Tehar Vilayetinin Derkad ilçesindeki Taliban üyelerine saldırı düzenledi.
İki saat süren çatışmalarda 12 özel komando birliği askeri öldü.
Bölgedeki siviller, ABD’nın hedef gözetmeyen hava saldırıları nedeniyle kayıp yaşadıklarını belirtti.
Taliban, önceki gün de Tehar Vilayetindeki Derkad ilçesinde bir helikopter düşürmüştü.
Taliban kaynakları, ‘düşürülen helikopterin sivil yerleşim alanlarını bombaladığı sırada mücahitlerin saldırısına uğrayarak düştüğünü’ kaydetti.
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